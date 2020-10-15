英特尔 12 代 “大小核”酷睿外观首曝：10nm 工艺，LGA 1700 接口

IT之家 10 月 15 日消息 稍早前，英特尔证实其 Rocket Lake 11 代桌面酷睿处理器将于明年第一季度发布，现在外媒 VideoCardz 又曝出了 12 代酷睿 Alder Lake 的更多信息。

外媒表示，英特尔首款基于 10nm SuperFin 架构的桌面处理器 Alder Lake 将于 2021 年下半年正式推出，采用了高性能大核 + 高效率小核的混合架构。

如上图所示，外媒称 Alder Lake 采用了 LGA1700 接口，目前已发布的 10 代桌面酷睿则是采用了 LGA 1200 接口。

外媒表示，Alder Lake 将支持 DDR5 内存，甚至还可能支持 PCI Express 5.0。

IT之家曾报道，8 月份，英特尔公布了下一代处理器 Alder Lake，这是一款混合架构处理器，英特尔称将提供出色能耗比。

英特尔 Alder Lake 与已经发布的 LakeField 同属于 HYBRID 混合架构处理器，但是 Alder Lake 加上了 Performance 的前缀，即拥有更高的性能。Alder Lake 的大核将会采用了英特尔下一代的 Golden Cove，小核将采用下一代的 Grace Mont。英特尔表示，Alder Lake 是英特尔的下一代采用混合架构的客户端产品，并将进行优化，以提供出色的效能功耗比。