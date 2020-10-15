Lucid Motors 公布 Lucid Air 价格和性能细节：售价 7.74 万美元起

10 月 15 日消息，据国外媒体报道，电动汽车初创公司 Lucid Motors 公布了其 Lucid Air 全系列车型的价格和性能细节。

据悉，新车共有 4 款车型。其中，基础版 Lucid Air 配有一台 480 马力的电动机，续航里程为 406 英里（约合 653 公里），补贴前售价为 7.74 万美元，补贴后售价为 6.99 万美元，将于 2022 年上市。

Air Touring 配有一台 620 马力的电动机，续航里程为 406 英里（约合 653 公里），补贴前售价为 9.5 万美元，补贴后售价为 8.75 万美元，将于 2021 年底上市。

Air Grand Touring 配有一台 800 马力的电动机，续航里程为 517 英里，补贴前售价为 13.9 万美元，补贴后售价为 13.15 万美元，将于 2021 年年中上市。

Air Dream Edition 配有一台 1080 马力的电动机，续航里程为 517 英里，补贴前售价为 16.9 万美元，补贴后售价为 16.15 万美元，将于 2021 年春季上市。

Lucid Motors 表示，所有 Lucid Air 车型现在都可以预订，但需支付 300 美元的订金，这笔订金可退还。所有顾客都可在 Electrify America 的超快充电站享受三年的免费充电服务。

Lucid Motors 是在今年 9 月 9 日发布其首款电动汽车 Lucid Air 的。据悉，该公司原本计划在今年 4 月份的纽约车展上正式发布 Lucid Air 。但由于纽约车展因新冠疫情而取消，因此该公司把这款车的发布时间推迟了。

外媒称，Lucid Motors 被看作是特斯拉最强力的美国竞争对手，而 Lucid Air 轿车将成为第一款与特斯拉 Model S 直接竞争的电动汽车，并且在许多方面击败了特斯拉。比如，Lucid Air 有更多的内部空间和载货空间，内饰比特斯拉汽车更豪华。

据悉，这款车将在 Lucid Motors 位于美国亚利桑那州的新工厂内生产，并将于 2021 年初开始交付给客户。

去年 11 月，该公司开始动工建设其位于亚利桑那州的电动汽车工厂，该工厂预计将在今年 11 月份建成并投入使用。到 2022 年，该工厂预计将有多达 2000 名员工。