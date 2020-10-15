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苹果 iPhone 12/Pro 又一性能跑分现身：前者配 4GB 内存，后者配 6GB 内存

2020/10/15 20:02:11 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月15日消息 10月14日凌晨，苹果正式发布了 iPhone 12 家族的四款机型，具体包括 iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max。

硬件方面，四款机型都搭载了 A14 处理器以及 OLED 刘海屏屏幕，主要的差异是在尺寸、屏幕分辨率以及摄像头的配置方面

据安兔兔发布的最新跑分数据显示，四款 iPhone 12 在内存配置方面也有区别，其中 iPhone 12 配备 4GB 内存、iPhone 12 Pro 配备 6GB 内存。

安兔兔后台出现代号为 iPhone 13,2 以及 iPhone 13,3 的两款新机跑分，通过资料来判断二者分别是 iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro。

IT之家获悉，跑分方面，iPhone 12 的总分为 564899 分，其中 CPU 成绩为 167894 分、GPU 成绩为 201085 分、MEM 成绩为 105677、UX 成绩则是 90243 分。

iPhone 12 Pro 的总分为 572133 分，其中 CPU 成绩为 167437、GPU 成绩为 196812 分、MEM 成绩为 114462 分、UX 成绩则是 93422 分。

通过跑分对比可以发现，二者的 CPU、GPU 以及 UX 成绩差异不大，在合理的误差范围内，而 MEM 方面有着明显的差距，毫无疑问配备了 6GB 内存的 iPhone 12 Pro 表现更好。

另外，此前有消息称，iPhone 12 Mini 配备 4GB 内存，而 iPhone 12 Pro Max 则会和 iPhone 12 Pro 一样配备 6GB 内存。

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro苹果

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