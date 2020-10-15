腾讯企鹅电竞推出英雄联盟 S10 总决赛 “黑屏解说”：只因 B 站独享二路流解说版权

IT之家10月15日消息 英雄联盟 S10 全球总决赛正火热进行中，电竞直播解说的精彩程度很大层面上影响了直播的人气。

IT之家此前报道，2019年B 站与拳头游戏（RiotGames）达成战略合作，获得 2020 至 2022 连续三年的全球总决赛中国大陆地区直播平台领域独家版权。

今年8月份，B 站宣布对英雄联盟 S10 全球总决赛直播版权（中国大陆地区）进行分销。企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。另外总决赛期间，B 站还将制作并上线第二演播厅、赛事点评等独家系列栏目。

据 21 世纪经济报道，为避免分流，B 站未向其他平台开放二路流直播间的版权。这意味着，观众在 B 站以外的平台，无法通过二路流直播间观看主播解说比赛。

在版权受限之下，企鹅电竞平台推出独有的 “黑屏解说”直播抢夺流量，即没有游戏画面和声音，和主播一起 “黑屏聊比赛”的形式。用户可自行双开浏览器，实现收看官方比赛画面的同时，听主播 “聊比赛”。“黑屏解说”的直播间人气略高于该官方直播间人气值。

但此类独特的直播方式也引来质疑。专家表示，如果直播中没有比赛画面和声音，将不构成侵权。但若通过后期合成的解说视频，用到直播画面，视频制作者则存在侵权问题，涉嫌著作权侵权和不正当竞争。