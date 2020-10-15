iPhone 12/Pro 发布会已过去一天：来看看用户都是怎样谈论苹果「骚操作」的

苹果 iPhone 发布会终于结束了，和之前的线上发布会一样，节奏很快内容简洁，更像是一个提前录制好的视频播放。在发布会过去一天后，针对产品层面的评论众多，那么我们不妨来听听部分用户和消费者的声音。

从目前来看，争议最大的无疑是苹果在 iPhone 取消附赠耳机和充电头的操作，虽然这早已有心理准备，但官宣后似乎还是引起了极大的声浪。

网友 1：都这个年代了，只有苹果用户还得用充电宝，从某种角度上来说苹果最不环保。

网友 2：如果是家国产品牌，敢不配充电器，敢 2020 年还卖电池 2000+ 毫安的手机？

网友 3：为了环保，不送充电器，为了公益，是不是可以免费送手机？

网友 4：虽然嘴上说充电器可以重复使用，但又推出了和以往所有充电器都不兼容的充电线新接口。

网友 5：2016 年 iPhone 7 取消耳机接口、2017 年 iPhone X 取消 Home 键，2020 年 iPhone 12 盒子里没有耳机和充电器，2021 年盒子里没有 iPhone。

另外，不少网友也认为，在和 iPhone 11 对比之下 iPhone 12 升级不明显。

网友 1：我的 iPhone X 还可以再战两年，今年的 iPhone 12 看过之后感觉真没必要换机。

网友 2：没有双卡和 5G 刚需的，都可以再战一段时间。

网友 3：没有 120Hz 高刷屏，外观改变不大，刘海没有缩小。

网友 4：太贵了，6.1 英寸 iPhone 12 比同尺寸 iPhone 11 涨价太多。

网友 5：A14 进步不明显，A13 的性能已经足够再支撑一段时间了。

当然，也有不少用户依然会在今年进行 iPhone 的升级换机的。

潜在购买者 1：作为十年 iPhone 老用户，家里还是有很多充电头，而且今年 iPhone 12 Pro 的入门价格下降了，这部分钱足够买个充电头了。

潜在购买者 2：第一款 5G iPhone，虽然还用不上毫米波，但也已经可以了。

潜在购买者 3：A14 依然足以碾压其它安卓旗舰芯片，虽然对比提升不明显，但看中的是苹果的生态啊。

潜在购买者 4：小屏 iPhone mini 来了，期待已久的全面屏版「iPhone SE」，单手握持体验应该很好。

潜在购买者 5：今年 iPhone 在影像方面的提升还是巨大的，更大的底，更优质的夜间和低光拍摄能力，喜欢拍照的不要错过了。

无论如何，编辑想说，永远都是下一代 iPhone 是最好的！