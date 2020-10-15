中国工程院院士邬贺铨：5G 商用一周年，还需正视存在的问题

在 2020 年中国国际信息通信展览会期间，中国工程院院士邬贺铨在 IMT-2020（5G）大会主论坛上发表了题 “5G 商用一周年 产业创新再出发”的主题演讲。

邬贺铨表示，疫情催热了对 5G 的需求，国家新基建战略更加快了 5G 的建设力度。在 5G 商用一周年之际，我们在看到成绩的同时，也需要正视存在的问题，集中起来主要是：“技术很不成熟、运营成本极高、不易消化成本”。

关于 5G 的成熟度方面，他表示，移动通信技术总在不断完善之中，基本上是十年一代，每一代开始的前几年都是技术成熟过程。因此，5G 技术在刚开始商用时不够成熟是显然的。

关于 5G 的能耗的问题，5G 每基站的能耗约为 4G 的 2~3 倍左右。由此可能得出 5G 基站总能耗可能为 4G 的 4~9 倍左右。但实际上 5G 并不一定要达到 4G 的全覆盖，而且 5G 部署将采用宏站 + 微站。因此从能效看，5G 虽然能耗高，但是支持的容量大，据计算，5G 的能效是 4G 的 27 倍，所以从能效的角度是值得的。

由于网络话务量往往存在明显的潮汐效应，忙时与闲时能达到 4 倍的差距。我们现在还可以采用基站休眠的方案，通过智能关闭 5G、关闭毫米波频段网络、载波休眠等采用 AI 技术来精准预测网络业务与网络无线资源，自适应采取休眠措施。据测算可在覆盖范围不变、KPI/KQI 不受影响的情况下，节省 15%-25% 的基站电力消耗。

此外，我们还可以通过改进基站供电与致冷方式节能。如利用智能升压，免除线缆传输过程中的二级损耗，使全链路能效提升 3%；在有光伏条件的地区，基站采用太阳能供电；将空调降温改为液冷降温，可比传统方式省电 30%，减少 80% 二氧化碳排放量。

关于 5G 基站的投资规模，若 5G 的基站数按 4G 的 2.5 倍考虑，基站价格按 4G 的 2 倍考虑，则 5G 基站总投资是 4G 的 5 倍。但实际上 5G 从面向行业应用为主出发，并不需要实现与 4G 同等规模覆盖，因此投资还可以节省一些。我国 4G 建设从 2013 年起到现在经历 7 年投资，目前 4G 用户已占全网移动用户的 80%，5G 的建设如要达到 4G 的用户规模，投资将需要 8 年甚至更长。

关于 5G 的投资回报期，目前韩国 5G 用户的 ARPU 值比 4G 增加 37%，显示在来自消费者用户的收入方面，5G 将超过 4G。5G 网络成本是 4G 的 4~5 倍，运营收入将超过 4G 的 6 倍，可认为 5G 的投资回报状况与 4G 相当。

邬贺铨表示，5G 的商用是新一轮研发的开始，与前几代移动通信系统不同，5G 对前传、城域网、核心网都有很多改进，新增的业务功能对网络建设与运维也面临不少挑战。5G 很多能力是依靠与物联网、云计算、人工智能等紧耦合来实现，需要协同开发。5G 的关键性能超宽带、低时延、定位、可靠性有待进一步开拓新场景。5G 的创新需要产业链更广泛的合作，5G 的产业创新也需要政策支持。

他认为，移动通信很多新业态是在网络覆盖和用户数达到一定规模后才出现，为了加快这一新业态的进程，网络能力需要更好的开放。5G 时代一定会产生在还想象不到的新应用，5G 在垂直行业应用还将会激发出更多更大规模的新业态。