台湾运营商预售苹果 iPhone 12/Pro 手机 ：45 分钟售罄，标准版占 50% 以上

IT之家10月15日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果iPhone 12系列手机还没有在apple.com官网上开放预订，但台湾运营商昨天开始接受预订，并报告说需求极为强劲。Digitimes报道称，其中一款仅在45分钟内就售罄了配额。

“据市场人士透露，苹果刚刚发布的iPhone 12系列在台湾市场的预售已经有了良好的开端，电信运营商获得了可观的预购量。 包括中华电信(CHT)、远传电信(FET)和台湾大哥大在内的电信运营商都在10月14日开始接受预购，中华电信称其预售配额在45分钟内售罄[...]。 FET表示，首日收到的预订量是一年前推出的iPhone 11系列的三倍。”

IT之家获悉，远传电信(FET)报告称，iPhone 12和iPhone 12 Pro的预订量各占一半，而中华电信(CHT)则表示，65%的订单是针对更便宜的非Pro机型。

全世界的评论者都表示，虽然5G仍处于起步阶段，但苹果采用更快的移动数据标准后，将通过创造大量额外需求来加速必要基础设施的推广。

不过令人失望的是，速度更快的mmWave 5G标准只被美国版手机支持。在美国以外，5G仅限于sub-6GHz 5G。这包括更大的范围，但并不比4G/LTE快得多。主要的好处是延迟远低于4G/LTE--使其更适合手机游戏--以及减少争网，意味着每个基站有更多的连接。