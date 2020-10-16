普通耳机 “秒变”AirPods Pro？来自谷歌的神奇 App

我们知道 AirPods Pro 是当前最火爆的蓝牙降噪耳机，它的降噪功力非常的强，同时还有特别的通透模式，能让你戴着耳机也听清环境音，这个特别的设计在同类产品中是很少见的。然而并不是所有人都有 AirPods Pro，降噪还好说，普通的入耳耳机有降噪效果，但通透模式就很难得了。令人惊喜的是，最近谷歌开发了一款非常神奇的 App，能让普通耳机也增加通透模式！一起来看看吧。



谷歌这款 App 名字叫做 “声音增强器”，名字可谓是非常直观了。这款 App 目前只在 Google Play 商店中发行，运行可能也是需要谷歌服务框架的，国内的用户不一定能顺利使用。

那这个 App 要怎么用呢？其实很简单。连接耳机后，开启 App，点击界面中的启动按钮，它就生效了。这款声音增强器 App 的原理，是通过麦克风拾音，然后将麦克风收到的声音传输到耳机当中，起到一个声音增强器的效果，和 AirPods Pro 的原理是由异曲同工之处的，因此也可以起到通透模式类似的效果。

▲ 声音增强器 App 主界面，连接耳机后启动即可

当然，AirPods Pro 通透模式是利用耳机收音的，效果自然要比这个用手机麦克风收音的方案好得多。

谷歌的声音增强器 App 当中，存在不少可调选项。例如你可以调整声音增强器的程度，也可以调节是否对环境进行降噪、以突出需要增强的声音等等。另外，这款声音增强器 App 也可以支持蓝牙耳机，如果你佩戴的是降噪蓝牙耳机，但没有 AirPods Pro 的通透模式，那么可以通过这款 App 来简单尝试一下效果。

▲ 可以调节降噪效果、拾音来源等

不过需要注意的是，这款声音增强器 App 对蓝牙耳机的支持存在局限。如果连接的蓝牙耳机不是同时传输左右声道音频的 “真蓝牙耳机”，而是由主、从耳机之分，那么 App 就会把蓝牙耳机识别为单声道耳机，效果大为打折。

▲ 支持蓝牙耳机，但效果不一定好

总的来说，这是一款有一定可玩性的 App。论通透效果，那肯定是比不了 AirPods Pro 的，但如果你想要听清某个微弱的声音，说不准还真的能帮上忙。感兴趣的话，不妨下载玩玩吧！