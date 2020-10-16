重拳出击：YouTube 宣布禁止 QAnon 等暴力内容传播

据报道，YouTube 周四宣布，禁止 “为现实世界暴力辩护”的阴谋论内容瞄准个人或团体。YouTube 在官方博客中表示，这些针对仇恨和骚扰内容的政策立即生效，而该公司将在未来几周中加大执行力度。

此前，Facebook 和 Twitter 等其他主要社交媒体平台也宣布对 QAnon 等阴谋论内容的打击。例如 Facebook 本月早些时候表示，将删除所有 “代表”QAnon 的 Facebook 页面、群组和 Instagram 帐号。

QAnon 是一类毫无根据的阴谋论，声称美国总统特朗普正秘密打击一个儿童性犯罪者阴谋集团，其中涉及知名的民主党人、好莱坞精英和他们的 “深度隐藏国家盟友”。美国联邦调查局（FBI）已经将其列为潜在的美国国内恐怖主义煽动者。

这类阴谋论还借用子虚乌有的 “披萨门”中的一些元素。“披萨门”声称一个恋童癖团伙当时逃离了华盛顿特区的一家餐厅。

YouTube 发言人说，最近的禁令将影响瞄准个人或受保护团体，例如宗教和种族群体的内容。YouTube 表示，自 2019 年 6 月更新仇恨言论政策以来，已经删除了数万个与 QAnon 相关的视频，并封禁了数百个相关频道。

YouTube CEO 苏珊 · 沃西基（Susan Wojcicki）本周在接受采访时表示，许多 QAnon 视频都是 “踩线内容”，并没有明确违反 YouTube 的具体政策。不过自 2019 年 1 月以来，YouTube 一直在采取措施，减少可能以有害方式误导用户的 “踩线”内容和视频的推荐。