美股三连跌，科技股普跌，苹果 iPhone 12 利润或不如上几代产品

北京时间 10 月 16 日消息，美国上周首次申请失业救济人数为 89.9 万，高于预期，打压美股今天走低，三大股指连续第三天收跌。截至收盘，道指跌 19.8 点，跌幅为 0.07%，报收 28494.2 点；标普 500 指数跌 5.33 点，跌幅为 0.15%，报收 3483.34 点；纳指跌 54.86 点，跌幅为 0.47%，报收 11713.87 点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

受到花旗银行青睐，蔚来股价涨近 6% 再创新高

花旗银行分析师杰夫 · 钟（Jeff Chung）发表看多蔚来的投资报告，原因是 “非常强劲”的订单量、不断增长的市场份额、更低的电池成本和有利于促进出口的相关政策。蔚来股价因此在星期四盘前交易中上涨 1.1%，再创纪录。杰夫 · 钟将蔚来股票评级由自 3 月份以来的 “中性”（neutral）上调至 “买进”（Buy），并将目标股价由 18.1 美元上调 80% 至 33.2 美元。杰夫 · 钟在投资报告中写道，“我们估计，从 9 月底到现在，蔚来手里的订单（扣除每周交付量后）增长 100% 至 7000 辆，相当于 1.5 至 1.8 个月的交付量。因此，我们相信蔚来拿到的保证金也大幅增长。”摩根大通将股票评级上调至 “买进”后，蔚来股价昨天大涨 22.6%，创下有史以来新高。截至星期三，今年以来蔚来股价累计上涨 559.2%，特斯拉股价累计上涨 451.4%，同期标普 500 指数累计上涨 8%。今天常规交易中，蔚来股价上涨 1.57 美元，涨幅为 5.92%，报收于 28.07 美元，盘中一度摸高 29.23 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

国产特斯拉 Model Y 年产量将达到 36 万辆

虽然特斯拉官网称 Model Y 交付时间是 2021 年，但 Benzinga 日前获悉，7 座版 Model Y 将从今年 12 月起开始交付。天风证券在新发表的投资报告中预计，特斯拉启动 Model Y 在中国的生产和交付时，特斯拉可能下调售价，届时 Model Y 在中国的售价将为 27.5 万元（约合 4.1 万美元），低于目前在美国的售价 49990 美元。采用新电池后，特斯拉最近下调了 Model 3 在中国市场的售价，订单因此多得让销售团队应接不暇。天风证券还因此预计，在中国量产后，Model Y 月销量可能高达 3 万辆，年销量预计将高达 36 万辆。今年第三季度特斯拉交付量创下新纪录，中国市场交付量居功自伟。由于特斯拉仍然在德国柏林和美国得克萨斯州建设新工厂，预计其增长势头将会持续下去。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 12.42 美元，跌幅为 2.69%，报收于 448.88 美元，盘中一度探底 442.51 美元。

iPhone 12 成本大涨，利润或不如前辈

苹果不再随 iPhone 12 赠送耳机和充电器，虽然冠冕堂皇的理由是环保，但降低成本的目的是显而易见的，尽管如此，iPhone 12 的利润可能不如前几代型号。巴克莱银行发表了看空 iPhone 12 的投资报告，列举了造成苹果成本上涨的因素。最明显的是集成 5G 调制解调器芯片，可能是高通骁龙 X55；在所有产品线而非仅仅 Pro 型号中使用 OLED 屏幕，也会造成成本上涨。另外，苹果还将低配版 Pro 型号存储容量由 64GB 上调至 128GB。这三个因素将对毛利率构成压力，尤其是低价型号。标准版 iPhone 12 相当有吸引力。巴克莱银行预计销量将向价格更低的 iPhone 12 和 12 Mini 倾斜。由于 128GB 存储容量对于 Pro 型号用户来说已经足够，他们可能不会多花 100 美元购买 256GB 的高配版。这会打压平均售价，进一步影响盈利能力。巴克莱银行将苹果目标股价下调至 100 美元。在新设计周期伊始，苹果需要在工具和制造设备方面投入大量资金。不过，让投资者欣慰的是，如果苹果能够掀起升级 “超级周期”，就能大幅提升销量。