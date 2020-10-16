发布会还没完！搭载自研 ARM 芯片的苹果 Macbook 有望下月发布

苹果提交给欧亚经济委员会的认证文档中包含两款全新的 Macbook，这在很大程度上证实苹果下月将发布搭载自研苹果硅芯片的全新 Macbook。

本周苹果的 iPhone 12 发布会已经尘埃落定，人们注意力大可以转向苹果即将发布搭载苹果硅芯片的笔记本电脑上来。下个月苹果不仅将发布全新的 macOS 操作系统，也将发布搭载自研芯片的 MacBook 笔记本电脑。苹果的最新文档证实，这类产品肯定会出现。

相关产品的细节和型号来自苹果向欧亚经济委员会提供的认证文档。

文档中的许多清单是针对现有 Mac 电脑。考虑到 macOS 11 Big Sur 即将发布，以及苹果公司将在新款 Mac 电脑上安装更新后的操作系统，相关认证也适用于那些使用新系统的旧 Mac 电脑。

其中三款不同型号的 Mac 电脑（A2147、A2158 和 A2182)已于今年 6 月上市。苹果提交的认证可能是现有机型的不同配置，比如添加功能更强大的显卡。

这意味着另外五个新型号可能是苹果将要发布的新款 Mac 电脑 (型号 A2348、A2438、A2439、A2337 和 A2338)。其中三款看起来像是台式机，另外两款看起来像是 Macbook。鉴于欧亚经济委员会的认证通常是在发售日期附近 (大约几周时间)，这与 11 月中旬苹果发布全新 Macbook 产品的消息比较吻合。

新品 Macbook 将是第一批上市销售的搭载 ARM 处理器的 Mac 电脑，符合库克在 2020 年全球开发者大会上的声明，即在今年年底前用户可以购买到内置苹果硅芯片的电脑。

部分受邀请的开发人员已经可以通过 Developer Transition Kit 访问 ARM 硬件。这是一款经过修改的 Mac Mini，使用了为 iPad 系列产品设计的 A12X ARM 芯片。苹果此举是为了让开发者能够在 ARM 处理器下开发 macOS 应用程序，确保许多热门游戏能够在 ARM 处理器架构下流畅运行。