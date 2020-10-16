安卓 / iOS 版 QQ v8.4.10 内测更新体验：情侣成就 - 是我不配用这功能吗

第二十九期

欢迎关注我的 IT 号，在第一时间了解最新内测版 QQ 更新内容！

国庆长假刚刚结束不久，10 月 15 日下午，腾讯 8.4.10 的内测版就迎来了第三次版本更新。

由于更新内容相似，本期 QQ 内测更新对安卓、iOS 版一起展示，如有不便，敬请谅解（不同之处会在小标题前标注）。在 8.4.10 前期版本中更新的 QID 、群幸运字符功能，在本次测试版未进一步体现，我将会继续关注功能的进展。

此次版本更新了情侣 100 个成就、一起派对——极限生存战、群游戏战绩展示等功能，下文将会详细解析更新内容，全文共约 2000 字。

最新内测版更新内容

版本号：

V 8.4.10.4845（Android 灰度内测版）

V 8.4.10.175（iOS 灰度内测版）

一、与好友会话时，可开启视频包厢，边看边聊欢乐更多

好友会话页面右下角【+】入口，可以打开该功能。

有本地视频文件、热门直播、动画、游戏、体育视频可以与好友一起欣赏。

二、图片提取文字支持在原图上直接翻译，阅读理解更高效

提取文字页面：

翻译按钮位于底部 tab 栏：

三、扫一扫支持多个二维码识别，扫码跳转更便捷

四、粉丝群绑定爱豆，群内畅聊、打卡，助力爱豆冲击明星热度榜

首先，群聊需设置成为粉丝群：

设置完毕，返回群聊回话页面，顶部 tab 栏会提示添加本群爱豆：

众多明星可供成员选择：

每天可以为自己喜欢的明星打榜：

设置完毕后，在群聊设置会显示本群爱豆：

爱豆权益介绍：

添加爱豆后，群聊回话页面显示效果：

五、新增有关一起听歌的互动标识，召唤好友解锁花样唱片徽章

分三等级，需要每周与好友使用一起听歌功能

六、好友亲密关系新增“情侣成就”，合力解锁100件成就，达到幸福里程碑

是我不配拥有甜甜的恋爱、不配体验这个功能吗？

亲密关系页面展示效果：

点击后出现完成 100 个成就页面：

借此机会，我是不是可以趁机发个征婚启事

七、好友亲密关系页面改版

旧版 UI：

新版 UI：

新版 UI 支持显示聊天小结、共同属性、我们的天气、星座运势、友谊时间线

聊天小结：

这里列举了两个页面，分别是最近没联系的好友和最近常联系的好友

共同属性：

友谊时间线：

八、[消息盒子] 收纳临时会话消息

类型包括群临时会话、通讯录临时会话等各类会话信息

九、[一起派对] 新增“极限生存战”模式



一起派对限时开启“极限生存战”玩法，圈定一定数量的玩家，让玩家两两匹配，1V1对战，成功玩家进入下一轮再次对战(如赢了一轮就可以刷掉一半的玩家），失败的玩家在对战中出局，直至角逐出最后胜利的玩家瓜分奖励。

旧版首页：

新版首页：

玩法：



1、进入匹配环节

2、匹配到玩家后，倒计时 5 秒后进入出题环节

3、系统自动出题，一局 5 题，抢答成功会出现提示并显示正确答案和分数

4、当前用户本轮 PK 赢后自动进入下一轮匹配

5、当前用户多轮次 PK 赢后，跳转到排行榜页面，显示“挑战成功”

十、群王者游戏名片

功能灰度测试条件：群号尾号为 0、1、2、3、4，并且非家校群可开启。

群主或管理员可以进入【群聊设置】开启开关。

从未开启该功能的群，如果在群内最近 100 条信息中有王者开黑链接信息、或是绑定了的王者荣耀游戏群，群主或管理员进入群内时，会弹窗提示是否开启展示本群王者战绩开关。

十一、QQ 收藏列表右上角加号直接进入笔记编辑页面

旧版逻辑：

点击右上角按钮，弹出【文本】、【照片】、【拍照】、【位置】、【粘贴】，再点击文本进入编辑页面。

新版逻辑：

点击右上角按钮，直接进入文本编辑页面。

十二、初创群可以显示群号

（群号被上锁，完善群资料后才可以被搜索）

群资料完善页面：

十三、群聊【群聊之火】支持通过充值 SVIP 恢复

群聊页面小灰条提示：

恢复页面：

十四、个人资料展示设置支持显示【我的王者战绩】

显示设置页面：

十五、个人资料展示设置支持显示【我的粉籍】

该功能与粉丝群打榜互通

显示设置页面：

个人资料页面展示效果：

十六、动态页宫格 UI 优化，设计更趋于圆角

旧版 UI：

新版 UI：

十七、QQ 授权登录页面改版

十八、QQ 群昵称支持深度美化

十九、[安卓] QQ 已经接入华为 HMS 通知服务



二十、支持关闭“截图分享菜单”功能



截图后应用右侧出现的截图分享框，可以从这里关闭，关闭位置：QQ 设置 —— 辅助功能 —— 其他

二十一、QQ 运动首页UI更新

[灰度测试]二十二、[你好，QQ]QQ 语音助手，玩 QQ 只需要动动嘴

目前，该语音助手的应用范围还不够广泛，并且有时存在语音识别出错等问题，还需要等待后续优化。

开启位置：QQ设置——辅助功能

目前QQ语音助手支持的场景

语音识别框（在我测试下的准确率有点低）

二十三、删除青少年模式下，好友消息显示拼音的功能

补充更新内容



一、随心贴日期显示位置调整

二、开播啦鹅支持更多直播类型

三、首页下拉小程序菜单显示一起派对内容

四、双击头像戳了戳新增更多乐趣玩法

五、青少年模式下，侧边栏删除[开播啦鹅]直播带货入口

其他

一、幸运字符的语言有点……

字符挺好看的，不过不禁联想到[舔狗日记]？

由于此次更新为灰度测试版，无权限用户无法使用，因此不能提供安装包下载，敬请关注后期 QQ 众测 App 测试项目。