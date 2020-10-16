Redmi K30S 通过工信部认证：对应海外发布的小米 10T

本月初，型号为 M2007J3SC 的新 Redmi 手机已获得 3C 认证。现在，该手机已在工信部的数据库中出现，并具有完整的规格和图像。该规格显示，它应该是最近在全球市场和印度发布的小米 10T 的国行版本。有传言称，M2007J3SC 就是即将发布的 Redmi K30S。

信息显示该设备采用一块 6.67 英寸，20：9 的挖孔 LCD 屏幕，1080 x 2400 的 Full HD+ 分辨率。它的额定电池容量为 4,900mAh，这表明其典型值为 5,000mAh，可能附带 33W 快速充电器。

在正面，据称 Redmi K30S 配备 2000 万像素的自拍相机。背面则具有三摄像头模块，该模块包括一个 6400 万像素的主摄像头。另外两个镜头可能是具有 1300 万像素的超广角镜头和 500 万像素的微距镜头。

Redmi M2007J3SC 搭载频率为 2.4GHz 的八核处理器，可能是骁龙 865 旗舰芯片。它将以 6GB，8GB 和 12GB RAM 选项以及 128GB，256GB 和 512GB 存储版本进入国内市场。

该设备装有侧面的指纹传感器，其整机尺寸为 165.1 x 76.4 x 9.33mm，重 216 克。