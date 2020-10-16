外媒：苹果 iPhone 12 系列屏幕供应商为 LG 和三星

10 月 14 日凌晨，苹果正式发布了 iPhone 12 系列智能手机。新 iPhone 不仅全系支持 5G 功能，还全系配备了符合苹果水准的 Super Retina XDR 显示屏。自 iPhone X 使用 OLED 屏幕以来，今年是苹果首次在全系配备 OLED 屏幕。这或许意味着，苹果未来的年度智能手机产品将与 LCD 无缘。

考虑到 iPhone 12 预估今年年底可达 7000 万台的出货量，屏幕供应商也在加紧供货。对于这次屏幕供货商的归属，韩国媒体也有了进一步报道。

据 TheElec 报道，三星显示和 LG 显示将会是 iPhone 12 的屏幕供货商——6.1 英寸的 iPhone 12 屏幕将由 LG 显示供货，而其余三款产品将由三星显示供货。至于具体数字，LG 显示预计供货 2000 万块屏幕，而三星显示预计供货 6000 万块，而多出的 1000 万块屏幕则留作备用。

对于 LG 显示来说，今年的供货量是去年的四倍之多；而三星的供货量也比去年多了 20% 左右。由于供货量的提升，LG 显示在第三季度的业绩有望迎来增长。

消息称，我国屏幕生产商京东方将会在今年年底或明年初开始为苹果供货，可能会从官方翻新 iPhone 产品的供货做起。

据悉，iPhone 12 Pro Max 的分辨率为 2778*1284（458ppi），iPhone 12/12 Pro 的分辨率为 2532*1170（460ppi），iPhone 12 mini 的分辨率为 2340*1080（476ppi）。