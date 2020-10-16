苹果 iPhone 12/Pro 今晚预购，Apple Store / 天猫旗舰店开始维护

IT之家10月16日消息 苹果 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。

其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 将于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售；iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

目前，随着 iPhone 12、iPhone 12 Pro 预购临近，苹果 Apple Store、Apple Store 天猫旗舰店现已开始维护，为新品预购做准备。

▲ Apple Store 应用

▲ Apple Store 天猫旗舰店

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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