天猫今晚开售 iPhone12/Pro：12 期分期免息，三大运营商送 5G 流量包

IT之家10月16日消息 天猫宣布，10 月 16 日晚上 8:00 点整开始正式接受用户全款预购全新 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 机型，iPhone 12 有蓝色、绿色、黑色、白色和红色五款可选 , 另 iPhone 12 Pro 提供石墨色、银色、金色和海蓝色，上述所有颜色与各种不同存储容量版本均可支持消费者选购。

天猫表示，Apple 天猫官方旗舰店由 Apple 官方直营，店铺销售的所有 iPhone 、 iPad 、Mac 等系列产品均为正品行货并同时提供官方售前、售后服务。iPhone 12 系列新品上市即支持 12 期分期免息，相当于消费者每天只需花 17 元起即可买到。IT之家了解到，另在紧接到来的天猫双 11 前，全新 4 款 iPhone12 系列新品将如数上市开售。

与此同时，中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商宣布与天猫达成战略合作，消费者在天猫双 11 前，在三大运营商的天猫官方旗舰店购买 iPhone 12 系列新品，即享 2 项独家补贴政策。具体为：

一站式 5G 手机和 5G 流量包配齐：每位购买 iPhone12 手机用户都免费赠送 5G 流量包；

对以旧换新购买 iPhone12 系列新品的用户，在旧机评估价基础上，提供大额补贴红包，如以旧换新价满 5000 元，大额补贴红包将达 550 元，总补贴金额将达 1 亿元。

此外，为让消费者能更快收到 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 手机，饿了么、天猫同城购将从 10 月 23 日上午 8 点开始提供小时达配送服务。用户进入饿了么或手机天猫的 “天猫同城购”频道下单，最快 10 分钟就能收到新机。