中国科学院院士尹浩：发展太空互联网刻不容缓，与 5G6G 不是替代关系

10 月 16 日下午消息，2020 年中国国际信息通信展近日开幕，在第二届 5G 千兆网产业标准论坛上，中国科学院院士尹浩发表了题为《天基信息网络发展问题》的演讲。

尹浩指出，算上海洋面积，中国还有 60% 多的国土面积没有移动通信信号覆盖，三大运营商网络只覆盖了本土陆地和近海。此外还有山区，边境，沙漠等地区网络覆盖并不理想。

在此背景下，天基信息网络的应用场景十分广阔：将地面互联网拓展至海上、空中、太空甚至深空；以星座组网方式实现全球无缝覆盖的互联网接入；随着卫星容量的快速提升支持宽带互联网接入。

此外，天基物联网也在环境监测、森林防火、海洋监测、洪涝预警，军事的无人机、导弹、舰船、车辆的协同控制等方面具备应用空间。

尹浩认为，6G 将是空、天、地、海泛在的移动通信网。当前全球移动通信服务的人口覆盖率约为 70%，仅覆盖约 20% 的陆地面积，而 6G 将整合卫星通信，实现全球无缝覆盖；同时向更高频段扩展以及获取更大传输带宽，如毫米波、太赫兹、可见光等，支持 10G 到 100Gbps 用户接入速率，实现 Tbps 的无线接入网。

他强调，天基信息网络与 5G、6G 不是谁替代谁的关系，而是优势互补，天地网络未来会深度融合。

尹浩介绍，目前全球最广为人知的天基信息网络包括马斯克的星链计划，以及亚马逊的柯伊伯项目。但中国至今还没有一个覆盖全球的天基信息网络，这与中国网络大国、航天大国的地位极不相称。

这背后是中国在天基信息网络上面临的一系列挑战：引进产品受限形势愈发恶劣；引进产品的安全性也无法保证；国内核心元器件、基础软件研发生产能力弱；航天体系技术发展自主创新不够等。

“中国发展天基信息网络刻不容缓，需要突破核心关键技术，自主打造全球覆盖、随遇接入、按需服务、安全可靠的天基信息网络。”他最后说。