索尼推出 SR Display：无需佩戴 3D 眼镜即可看 3D 画面

IT之家10月16日消息 索尼电子昨日宣布，首次推出采用索尼人眼感应光场显示（ELFD）技术制成的具有突破性的新产品——“空间现实显示（SR Display）”。

IT之家了解到，该显示器最初于今年 1 月在美国 CES 上向参会者展示，被称为 “眼睛感应光场显示器”。它不需要用户佩戴特定的 VR 眼镜或头显，仅采用使用眼动追踪技术来渲染逼真的 3D 对象。

Spatial Reality Display 由 15.6 英寸 4K 液晶显示器组成，配备高速视觉传感器，可跟踪眼睛的运动以及在显示屏周围走动时的位置；还有一个微光学镜头，位于 LCD 上方，可将左右眼的屏幕分开，以创建立体图像。

值得一提的是，SR Display 采用顶级实时渲染算法，因此需要一台功能强大的 PC，至少具有英特尔 酷睿 i7 级处理器和英伟达的 RTX 2070 Super 级 GPU。

SR 显示器使从汽车和工业设计到计算机图形（CG）和视觉效果（VFX）的各个行业的创作者，以及电影中的创作者，都能在令人惊叹的 3D 显示器中实现创意。

定价方面，索尼 SR Display 的建议零售价为 4,999.99 美元（约合人民币33605元）。它将于 11 月在索尼商城和其他零售商上开售。