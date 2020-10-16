SpaceX 计划未来一周内连续发射两批星链卫星

最新消息表明，美国太空探索技术公司 SpaceX 计划在未来 1 周内连续发射两批星链（Starlink）卫星。

SpaceX 于 10 月 6 日发射了第 13 批星链卫星，几家媒体最近证实，SpaceX 将尝试在美国东部时间 10 月 18 日上午发射第 14 批星链卫星，并打算在美国东部时间 10 月 21 日下午发射第 15 批卫星。这意味着，SpaceX 将首次在 1 个月内进行三次星链任务发射，这可能打破猎鹰 9 号火箭助推器两次发射之间的最短周转时间纪录。

与此同时，联合发射联盟公司 (ULA)使用 Delta IV 重型火箭发射美国国家侦察办公室 NROL-44 间谍卫星定于美国东部时间 10 月 23 日晚上 10 点进行。而一直以来，由于 ULA 的 NROL-44 任务都处于发射优先级，这意味着所有其他任务都要为其让路，包括 SpaceX 的发射计划。

此前，由于技术故障再加上多变的天气，ULA 的发射已经多次延迟，这也导致 SpaceX 星链卫星和 GPS III SV04 在 9 月和 10 月初的发射几次延迟。现在，除非 SpaceX 设法在 10 月 18 日和 21 日如期发射星链卫星，否则随着 Delta IV 重型火箭再次尝试起飞，可能导致 SpaceX 的计划再次改变。

如果 SpaceX 设法在 1 周内成功发射两批星链卫星，将标志着该公司首次在 1 个月内发射了三次星链卫星。

据悉，SpaceX 已经为第 15 批星链发射分配了猎鹰 9 号火箭助推器 B1060。如果此次任务在 10 月 21 日如期进行，B1060 将击败 B1058，成为两次发射之间的周转时间最短的助推器，在短短 48 天内发射两次。B1058 在今年早些时候以 51 天打破了 NASA 航天飞机的 54 天周转纪录。