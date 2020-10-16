直播基地园区，无关带货

在直播带货风起云涌的同时，各地也出现了大量的直播基地、直播园区。

简单地浏览新闻就可以发现，几乎每天都有新的直播基地挂牌诞生，功能涉及 MCN 机构孵化，新人主播培训，同时大力吸引相关企业和商家入驻。遍地开花的直播基地规模也不尽相同，有的基地面积动辄几千、上万平方米，入驻了大量直播 MCN 机构；有的基地只是四、五间铺面，堆满了琳琅满目的小商品，部分直播基地更是难觅主播、网红们的踪影。

这其中，不少直播基地虽然有着不同的模式，却多多少少有着相同的 “配方”。

有知情商户向懂懂笔记透露，如今直播基地挂牌的势头有如曾经的创业园、产业园。一部分网红直播基地甚至空有虚名，实际运作上与直播电商无关，各路网红、直播平台仅仅是招商的噱头罢了。

难不成，直播基地，无关卖货？

直播行业洗牌，基地蜕变求生

“我们的（直播）基地是今年三月底挂牌的，毕竟直播话题很热嘛。”

深圳番禺一家网红直播基地的运营经理王吟（化名）告诉懂懂笔记，公司的前身是一家网红培训机构，今年初机构的运营主体在厂改产业园里租下了一间大厂房，并改造成了现在网红直播的基地。

目前直播基地主要从事的业务，除了原有的网红培训之外，还包括招募小规模 MCN 入驻，为入孵的 MCN 机构定向培养网红、直播主播。一方面，这些举措可以收取网红学员培训费用，一方面也可以从 MCN 那里获得租金收益。

“公司将厂房改造成很多独立的直播空间，通常一间直播办公空间的面积三、四十平方米，月租只要一千元左右，远比办公商厦低廉。毕业的主播可以自己租用，MCN 也可以入驻。”王吟表示，今年四月份基地空间的出租率就曾高达 75%。

不过在半年之后，由于直播行业竞争激烈，部分初创 MCN 已经陆续出现入不敷出的现象。王吟透露，有的 MCN 大半年里进账仅有 40～50 万元，却在刷量、买量上投入了将近 300 万元，“缺乏流量倾斜、资源扶持的 MCN，大都陆续搬离基地了。”

这样的现象不止她所在的番禺。根据艾媒咨询发布的行业分析显示，2017 年国内 MCN 机构数量为 1700 家，预计 2020 年 MCN 机构的数量将达到 28000 家；然而，机构的增幅在近一年来明显放缓，远低于 2018 年时的 241.2%，仅为 93.1%。显然，直播市场趋于饱和，机构之间的竞争更加激烈，行业洗牌、头部聚集的效应已经非常明显。

为了平衡收益，支撑运营支出，这家直播基地也不得不开始放宽招商范畴，降低企业和商家入驻的门槛，“最开始只有直播业务的商家，才可以低租入驻直播基地。现在无论服装、美妆，还是小家电直销商家都可入驻，只要有电商业务即可。”

原本基地的老本行——网红培训业务，也和珠三角遍地开花的网红培训机构看齐了，推出了先培训、后付费的入学机制。面对招生难的现状，直播基地一方面宣传自己拥有大量商家及优势货源，可以供学员、网红实训，另一方面则向入驻商家承诺，孵化的网红可以优先 “赋能”商家转型直播。

“虽然直播基地基本已实现了盈利，但与最初挂牌时的构想渐行渐远，这也是无奈之举吧。”王吟坦言，公司最初的设想是打造一流直播基地，培训新人网红直播主播，孵化知名 MCN。之后再寻找投资机构投资基地以及孵化出来的 MCN，借此获利。

但如今，他们只能像传统产业园、创客空间 “物业”那样，为了平衡收支拼命招租，“据我所知，在珠三角地区类似的直播基地还有很多，很多二三线城市一开始信心满满想做行业标杆，但败给了现实，如今为了盈利，都活成了产业园的二房东。”

相比王吟所在的企业，部分网红直播基地更是 “挂羊头卖狗肉”，与网红、直播、卖货毫不沾边，纯粹将直播概念当成了噱头。这些基地如今又是怎样一番境况？

蹭热点无下限，直播功能成摆设

“许多网红直播基地都是（传统）产业园、小商品市场转型的，造概念嘛。”

张辉（化名）曾是东莞一家网红直播基地的高管，离职后也一直在关注行业动态。尽管直播基地已经挂牌半年多了，但有前同事告诉他，目前基地入驻的企业、商家基本上仍是早两年电商产业园时期入驻的电商团队，大约占到将近八成。

张辉猜测，此前的产业园挂牌直播基地，原因只是要紧跟时下的热门话题，制造噱头。毕竟在前几年，该产业园就曾多次更名、挂牌，“2014 年是青年双创空间，2016 年时改名电商产业园，现在叫做网红直播基地。”

目前基地内大量的电商团队，基本是 2016 年改名电商产业园时招商入驻的。今年挂牌直播基地时，倒是利用直播、网红概念招募到好几家直播带货团队和 MCN 机构入驻，“目前在职的同事，对（基地管理）公司的流水席做法也习以为常了。”

张辉解释，有了新的概念之后，产业园就可掀开新一轮的宣传造势，制造一些新闻，以 “直播基地”、“网红基地”的名义对外招商。同时也会利用一些全新的概念、噱头，吸引资本的关注。

“最近几年产业园频繁造噱头、圈投资，利用项目套现的真的不新鲜了。”他告诉懂懂笔记，很多产业园挂牌什么样的基地并不重要，重要的是话题、概念足够热门，“曾经前一阵子芯片大热，很多园区挂牌半导体产业园都很迅速。”

为了验证张辉的说法，懂懂笔记来到位于东莞的另一处网红直播基地调研。然而，到达指定地点之后，却发现这里是一座服装批发城，找遍了整座服装批发商城，也找不到其在新闻中大力宣传的直播基地。

直到有商城内的一位商家指路，才发现新闻中的网红直播基地所在地点。然而，直播基地的名称已经改变，成了国际服装货源 “严选中心”，令人啼笑皆非。“去年这会儿还是挂着直播基地牌子的，应该是前不久才改名的吧，不太清楚。”一位附近的商家表示。

这位商家还透露，早在今年年初附近好几家大型服装批发商城都宣称要打造直播基地，“今年服装商城、批发市场空置率比较高，可能有了直播、网红、货源、严选概念，招商会简单一些。”

但无论是直播基地也好、严选中心也罢，场所内的商品展示、货架摆放，基本都是一模一样的，可以说是换汤不换药，“只不过是换了块招牌，成本也没多少钱，毕竟现在实体不好做嘛，同行都在抢着为直播供货。”商家补充道。

相关媒体报道，为了招商，产业园区、货源市场、服装服饰批发市场都在蹭直播带货的热度，部分基地管理者甚至连平台名称都讲不清，带货的门道都没掌握。纯粹只是换了一块招牌造概念，忽悠一些病急乱投医的小商户、小公司入驻 “直播基地”。

尤其是在行业景气回落的情况下，一些网红直播基地索性变身成了商业街。

变身批发甩货商业街

通过一些媒体的新闻线索，懂懂笔记分别找到了广州、深圳几家经营中的人气颇旺的直播基地。

来到其中一家广州天河某直播基地时，可以感觉到所谓 “基地”既不是产业园改造而成，也不是货源市场造出来的噱头，而是装修十分古朴、复古且带浓郁怀旧气息的商业街区。新闻中的直播基地，只是两层的临街商铺。

“谁说直播基地一定要有（MCN）入驻的，这里基本都是咖啡茶饮店、时装店。”借着买咖啡的机会，懂懂笔记与基地内一家咖啡店的当班经理聊了起来。她告诉懂懂笔记，这家所谓的网红直播基地已经开了一年时间，实际上仍是一片商业区。

只不过开发商在最初设计时，特意将商业区设计成复古的明清街道模样，主打怀旧的主题。一方面为了吸引游客游览，一方面也希望吸引网红、主播到此打卡、直播。

“当时招商时还告诉我们，在如此复古的街道，直播效果应该很好，人气会很旺。”对于其他业态的商户而言，这似乎很具有吸引力，“我们也觉得，网红主播在这里做直播拍视频，总要吃喝的吧？游客打卡拍照片，也都要消费买东西呀？”

这位店长表示，“直播基地”的名头打出去后，使得大量当地网红主播在此打卡，有时会进店里坐好几小时，消费一些咖啡和茶饮。更有不少年轻消费者追随网红直播内容，而到这条商业街消费，购买出现在直播当中的一些网红商品。“感觉暑期以后到现在这条街都很热闹。”

在深圳宝安另一家直播基地内，懂懂笔记同样看到了类似的场景，有一些网红在自拍，有 UP 主在拍摄短视频，有带货主播在直播卖货。基地除了有大量茶饮店时装店，还有一些流动小餐车、冷饮车，出售餐食给在此打卡的游客。

“我们的主题风格设计，能向网红提供可用于直播、拍摄视频的场景，与此同时，网红直播、拍短视频，也给商圈（基地）做宣传了。”现场一位管理人员告诉懂懂笔记，独具特色的街道、各具主题的场景，称得上是本地网红直播、拍短视频的最佳场所。

因此，他们认为将商业街称作 “直播基地”、“网红基地”并无违和感。对方甚至坚持认为，这样的直播基地要比产业园、货源市场改造的直播基地更名副其实，“网红需要好场景，商圈需要知名度，基地需要人气和收入，这是各取所需。”

在直播带货大热的时代，直播基地可谓遍地开花，只要打开地图 APP 搜一搜，几乎在任何一座城市，都能找到一大堆网红基地、直播基地。但仔细研究之后不难发现，很多直播基地能务实地从事主播培训、MCN 孵化、货源帮扶的，却并不多见。

直播基地作为当下热点，正如曾经的创客空间、电商产业园般，一窝蜂地蜂拥而来。更有一些半死不活的创客空间、产业园区、服装批发市场，借助直播的概念试图收割资本，并用 “赋能”、“加持”等噱头哄企业、商家进驻。

一窝蜂式蹭热点、造概念的野蛮发展，或许只能让遍地开花的直播基地、网红基地，成为下一批创客空间、产业园，陷入风口衰退后的困境。