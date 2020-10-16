电商大战完美谢幕，SN 战队 3:1 晋级四强

IT之家10月16日消息 在今日进行的英雄联盟 S10 世界赛淘汰赛第二日的比赛中，SN 战队与 JDG 对战四局，最终 SN 战队凭借 3:1 的成绩拿下，恭喜 SN 战队晋级四强。

最后一场比赛中，JDG巨大优势反被翻盘。前期 SN Bin 贪线交出一血，下路双方打出1换1，SofM拿下第一条小龙，随后JDG河道处打出2换3，SN中路击杀Yagao，听牌龙团SN展现顶级拉扯，打出0换3并拿下听牌龙，JDG急于打开局面，被SN再次抓住机会反打打出1换2，后续水龙关键团中SN打出0换2并拿下水龙魂，之后拿下大龙，一波推上高地结束比赛！

其他比赛细节就不多说了，说几个趣闻：

饭堂老师们的预测结果：

第一场结束赛后，Sjokz发推：这就是LPL风格 最硬核的英雄联盟

这就是英雄联盟。别给我整那种慢慢悠悠不打架的OB快乐局。LPL踏入战场就是为了毁灭一切，他们为了一个人头也要倾尽所有，即使队友在打大龙也不能放过你的石甲虫。这，就是最硬核的英雄联盟。

还有部分公众人物发推调侃 LCK “莎士比亚的艺术”，例如前LPL英文流解说Rusty比赛中发推，后 S04 官推配图嘲讽。

“这就是我们最想看的，最爱的英雄联盟。”

第二场huanfeng烬上演世界名画：huanfeng的烬在对面高地开大

IT之家了解到，这场由LPL赛区的二号种子对阵三号种子的比赛，既是 LPL内战，又是国内电商大战（京东vs苏宁）。