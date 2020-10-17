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iPhone 装了 App 却在桌面找不到？如何解决

2020/10/17 6:34:51 来源：太平洋电脑网 作者：Aimo 责编：懒猫
评论：

最近，有朋友向笔者反馈一个非常蛋疼的问题——iPhone 安装了 App 后，却没法在桌面找到它！这种情况在之前是没有的，为什么现在会出现？这其实和 iOS14 的一个新特性 “App 资源库”有关。

在以往的 iOS 系统中，App 都是全部排布在主屏幕中的，下载了 App，自然也会在主屏幕中显示。但在 iOS14 中，App 可以设置为安装后，只加入到 App 资源库，这时候在主屏幕就不会显示新安装的 App 了。

知道了原因，问题就很好解决了。进入到 iPhone 的设置界面，在 “主屏幕”的设置中，设置新下载的 App 添加到主屏幕，下次安装 App 的时候，这个 App 就会默认出现在主屏幕当中了。

而如果想要把之前没在主屏幕的 App 添加到主屏幕中，方法也简单。在 App 资源库中找到那个 App，然后长按即可看到添加到主屏幕的选项了。如果想要将主屏幕的某个 App 隐藏起来，也可以在删除确认菜单中找到 “从主屏幕移除”的选项，点击这个选项不会卸载 App，只是让 App 不在主屏幕中显示。

（图片来自互联网）

从这个意义上来说，iOS14 的这些设定，的确和安卓的 App 应用抽屉有相似之处。不过由于 UI 的改变，让很多 iOS 老用户不适应，就出现了最开始的疑问。

总的来说，iOS14 中的 App 资源库的确可以主屏幕不那么纷乱，是个不错的设计。不过 UX 的变更，也让某些老用户感到不习惯，希望上文的内容能解答这部分用户的困惑吧。

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关键词：苹果iOS 14

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