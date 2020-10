Windows Phone 死亡三周年！盘点那些 WP 无福消受的微软 App

不知不觉,Windows Phone/Windows 10 Mobile(下简称 WP)也已经成为历史名词好一段时间了。在 2017 年 10 月,微软高管 Joe Belfiore 宣布,WP 停止开发新功能进入维护期,这标志着 WP 在移动市场的竞争落败,成为了微软的弃子。作为IT巨头微软曾经的拳头产品,它本不该是如此下场的。



▲ WP 已经远去……

WP 的失败原因众说纷纭。除了 WP 自身富具争议的界面设计、裹足不前的系统功能、一塌糊涂的版本规划、反复横跳的开发工具等原因,微软其他部门脚踏多船的 App 开发,也令人实在摸不着头脑——微软为 iOS、安卓等竞争对手开发了大量出色的 App,甚至要比给 WP 开发 App 更加上心。

微软生态本该是 WP 的杀手锏,却反倒打 WP 一耙,这剧情是很多人都始料未及的。当然,微软或许也有基于生态的全局考虑,只是,这始终令很多微软粉丝久久意难平。这些出色的微软 App,如果能出在 WP 平台上,可能 WP 就活过来了——很多软粉都有这样的想法。

距离 WP 被战略性放弃已经过了三年,这段日子里,微软 App 在其他平台枝繁叶茂。带着对 WP 的缅怀,今天我们就来览略一下这些出彩的微软 App 吧,用着它们,你会记起曾经被寄予厚望的 WP 吗?

Office 三合一

早在 Windows Mobile 时代,微软就已经推出了移动平台上的 Office 产品,在 WP 时代 Office 套件也没有拉下。但与此同时,微软还为 iOS 和安卓分别推出了同样甚至更加出色的 Office 套件 App,这令 WP 的 Office 生态优势荡然无存。

在 WP 时代,WP 上的 Office 表现是不如其他平台的,例如 WP 上的 Office 一度会出现图文混排的显示问题而其他平台的不会。微软的 Office 进化到现在,又更加完善,将传统的三套家 Word、Excel 和 Powerpoint 合并在了一起,推出了三合一版本的 Office,无需再安装三个 App,使用起来更加方便。

▲ Office 三合一 App 界面,拥有传统 Office 三套件的功能

三合一的 Office App 在安卓和 iOS 上都有发行,它们的功能基本和传统的三套件无异,但体积会更加小,节省空间的同时使用也更加便利了。与此同时,Office 三合一 App 还有便签、PDF 查阅等功能,比起以往更进一步。

▲ Office 三合一 App 支持 “笔记”,对应于 Win10 的便签,两者自动同步

作为微软生态的排头兵,Office 三合一 App 的价值并不仅限于自身,它可以借助 OneDrive,在多平台同步协作。在手机上开启编辑文件,在 PC 上的 Office 可以无缝衔接流程,这种丝滑的同步体验,绝对能大大提高工作效率。

毫无疑问,和 WP 时代的 Office 套件 App 相比,现今的 Office 三合一 App 体验要更完善。目前 Office 三合一 App 已经成为了 iOS、安卓上最受欢迎的专业应用之一。Office 没能成为 WP 的得力干将,但它兢兢业业服务人们的身影,却遍布了各个平台。

微软桌面

其实很多朋友对于 WP 印象最深刻的,可能就是 WP 独具一格的 UI。WP 的桌面和安卓、iOS 的设计截然不同,使用了极具个性的磁贴设计,这样的风格在桌面的 Win10 中,时至今日也得以保留。不过,WP 的桌面和 Win10 桌面并没有太多联动,反而是这款 “微软桌面”应用,深得微软生态的精髓。

微软桌面是微软在安卓平台上推出的一款桌面 Launcher 类的 App。它的界面设计其实和 WP 风马牛不相及,是非常传统的图标 + 壁纸的风格。不过,微软桌面的功能却又很不传统,它的交互性极好,特别是在和 PC 生态共通的方面,要甩开同类 App 一大截。

▲ 微软桌面,安卓平台备受好评的 Launcher 之一

微软非常注重跨平台生态,在 Win10 中,推出了 “时间线”这个概念,不同的 Win10 PC 可以同步现在乃至历史的工作状态,例如昨天在 A 电脑开启了一个文档,今天到 B 电脑也可以同步这个文档过来,继续编辑。而安卓上的微软桌面,正是移动平台仅有支持时间线的应用,如果手机和 PC 都安装了 Office,那么开启过的 Office 文档在 PC 和手机的微软桌的 Timeline 时间线都可以找到,PC 和手机能够无缝切换任务,非常方便。

▲ 可以同步 PC 的内容,这甚至要比 WP 更强

除此以外,微软桌面还有其他特色,例如可以通过各种部件连接微软的 OneDrive 云存储、OneNote 笔记等等,还拥有极高的可定制性,用户可以高度定制它的各种视觉效果,可玩性颇高。

简单来说,如果你有一部安卓机,借助微软桌面 App,那么就可以极大程度体验到微软生态的美妙之处,这甚至是 WP 所远远不能及的。不过也要注意,由于某些原因,微软桌面的生态在国内并没有全面铺开,某些功能例如时间线,需要将语言改成英文才能体验,大家可以尝试一下。

To Do

除了大生态相关的应用,微软也做出了很多小而精的 App。例如在安卓和 iOS 平台上,微软 To Do 已经俨然成为了最为备受好评的待办事宜 App 之一。在苹果 App Store 上评分高达 4.8、在 Google Play 商店中评分高达 4.6,就是其实力的体现

微软 To Do 的主要功能就是记录各类待办事宜,例如去超市的购物清单、明天的工作任务等。相比同类 App,它最大的特点就是因地制宜,能够非常充分发挥各个平台的优势特性。例如在 iOS 平台上,微软 To Do 可以完善支持 iOS 的种种特性,包括不仅限于 Siri、快捷指令、内容拖动、小部件等等,在 iPad 上你甚至可以多开微软 To Do 的窗口,将另一个 App 的内容直接拖曳到微软 To Do 中,这种记录内容的效率已经非常接近 PC 了。

▲ To Do 在 iPad 上的表现,行云流水

而在安卓上,微软 To Do 则可以支持通知栏快速笔记等安卓特色功能。你可以直接下拉通知栏,在其中编辑微软 To Do 的笔记内容,效率非常高。值得一提的是,无论是 iOS 还是安卓版的微软 To Do,内容都是可以相互同步的,而且微软 To Do 在 Win10 系统中也有提供,通过微软商店安装即可。可惜的是,微软 To Do 已经不再支持 Cortana,不然体验还会更加顺滑。

简而言之,微软 To Do 是 WP 平台从未有过的高效待办事宜 App。它的产品力非常出色,笔者认为是要比 iOS 平台的笔记、以及安卓平台的 Google Keep 更好的。不禁让人浮想联翩,如果 WP 平台当时就有这么一款 App,会不会对 WP 的推送有所帮助?可惜没有如果了。

Edge 浏览器

说起微软这两年改变最大的产品,Edge 浏览器无疑排得上号。Edge 浏览器摒弃了自研内核,转用了 Google 家的 Chromium 内核,这令很多微软粉丝痛心疾首。不过,其实在移动平台,Edge 浏览器早就已经投奔了 Chromium 阵营,借助桌面 Edge 也换用 Chromium 内核的东风,移动版的 Edge 竞争力也变得更加强有力了。

▲ 移动版的 Edge 浏览器,可比 WP 上的 IE 好用多了

受限于 iOS 系统,iOS 版的 Edge 浏览器并没有使用 Chromium 内核,性能没有太多出彩之处。不过安卓平台的 Edge 浏览器性能就非常出色了,和 Chrome 相比丝毫不逊色,而与此同时,在功能上还有优势。

众所周知,由于国内特殊的互联网生态,Chrome 浏览器的同步等功能优势难以体现,而 Edge 却打破了这个桎梏。不同平台的 Edge 浏览器可以相互同步书签、浏览记录、密钥等数据,这可能是国内不同平台间,生态体验最好的浏览器了。

▲ 和 Chrome 相比,优势在于在国内也可以顺畅使用同步服务

当然,移动版的 Edge 功能对比桌面版,还是有所不如的,例如不支持扩展程序这点,就足以拉开质的差距。不过在综合体验上,它还是要比当年 WP 内置的 IE/Edge 好得多,毕竟 Chromium 就是当前互联网的事实兼容标准,兼容性是最好的。曾经 IE 作为事实标准的岁月早已远去,也许这也是一种循环吧。

你的手机

这可能称得上是国内用户最为眼馋的微软 App。你的手机 App 在国内并不流行,但熟知它的人,却非常迫切希望它能够进入到国内市场服务。你的手机 App 有何魔力以至于此?很简单,它能让你的手机和 PC 无缝衔接,体验甚至能和苹果生态一决高下!

▲ 通过 “你的手机”,Win10 PC 可以和安卓机互通短信、电话

当安卓手机和 Win10 电脑都安装了你的手机 App 后,神奇的化学反应就发生了。你可以用 PC 来接听手机的电话、查看手机的短信、接受手机的通知,甚至还可以在 PC 上直接操作手机!当然,像数据相互传输之类的初级功能,那就更加不在话下了。

▲ 甚至可以用 PC 运行安卓 App

可以说,你的手机 App 能让安卓手机以及 Win10 PC,享用到一体无缝衔接的畅快体验,这种体验甚至在 WP 上也未能得以实现。可惜的是,由于某些原因,你的手机 App 目前并不在国内展开服务,安装后开启也只会提示不支持该区域之类的字样,希望日后情况能有所改善吧。

总结

微软为 iOS、安卓平台出品的精品 App,远不止上文所提到的,例如还有最强大的笔记应用 OneNote 笔记、能全平台随时同步备份数据的 OneDrive 网盘、以及能让所有设备同步日历联系人账户的 OutLook 等,这些 App 都非常为人所熟知,这里就不再一一介绍了。

可见,尽管微软终结了 WP,但在其他应用的开发上,却丝毫没有停下过步伐。目前,市面上的微软 App 已经早已经多于 WP 时代,而且功能和不可同日而语。尽管没有 WP,但微软的生态却依然在移动市场上欣欣向荣。

但这是否是一件好事?失去了 WP 这张牌,微软至今仍未能和 iOS、安卓在移动市场上,在同一水准线上同台竞技。而缺乏 WP 的助力,微软更是迟迟未能完成 Win10 的生态 UWP 化、Win 软件跨平台化的壮举。诸多的微软 App,的确更利于微软轻装上阵,但当需要啃下某些硬骨头的时候,恐怕还是需要 WP 这个级别的拳头产品,来打开局面。

就如在游戏机市场一样,站稳脚跟、有自家平台的微软 Xbox,和沦为第三方的世嘉,说话的分量总是不同的。希望在未来某天,我们能看到 WP 复活,而各种微软 App 也能为新的萌芽输以养分,而不是为它人做嫁衣吧。