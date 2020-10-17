AR 奇妙应用：如果伦敦变成了一个巨大的涂鸦游戏场

有时候逛街路过艺术区，会看到墙上被一些人喷上了巨大的彩色涂鸦。

不过，涂鸦一般只在艺术中心和隐蔽的地下通道等地区出现。想象一下，如果整个城市都变成你的涂鸦场，会是怎样一副画面？

就像这样

别担心，这样”随心所欲 “的城市涂鸦不仅可逆，而且对你的朋友可见。

在今年 6 月，Snapchat 在发布会上推出了一个户外 AR 项目 Local Lenses，这个 AR 项目与专注于地图的竞争对手不同，Snap 计划让用户使用数字内容来改变社区的外观，用户可以 “用彩色油漆装饰附近的建筑物”，效果将对朋友可见。

现在，Snapchat 表示，这个 AR 已经在伦敦卡纳比街附近的一个小区域正式上线了。

从官方安利视频上看，Snapchat 的这个 AR 简直是手残党福音了，你能随意对城市进行填涂，操作起来也很简单，只需要在 Snapchat 上调用摄像头，City Painter 就能让你在街道上方喷洒红色和蓝色的 “喷泉”，然后用预先设计的涂鸦对墙面砖块进行装饰。

大街上的路人可以看到你在喷漆，你也可以和朋友们一起玩，用自己的颜色装饰商店：

一向热衷这类新技术的日本网友看到表示，只是看到这个消息就已经眼红了，“也想在日本玩这个”。

不只好玩，Local Lenses 改变了人们对城市的观看方式

Local Lenses 是 Snap 最新的 AR 项目，Snap 声称已经使用 Lens Studio 创建了超过一百万个镜头，Lens Studio 是 Snap 用于创建 AR 体验的公共工具，这个工具已经被 Snapchatters 玩了数十亿次。

据了解，目前，每天有超过 75%的 Snap 活跃用户在与 AR 互动。

Snap London 研究工程高级经理 Qi Pan 解释说，所有这些活动都是为了训练 Snapchat 相机，“我们希望 Snapchat 相机真正了解并智能化它在世界上看到的一切”。

不过，开发 Local Lens 的过程可没有那么简单，首先就在于重要公共地标的 3D 数据太少，其次还需要选择一个用户无需担心交通问题的街道。

同时，虽然用户平时不会在每个角度上都对街道照留念，但空间的绝对大小对于开发者来说也是一个不小的难题。在这个意义上，附属于 Local Lens 的 City Painter 独辟蹊径，用 3D 绘制了整个卡纳比街，方便用户从任意角度进行绘制，这也改变了人们对城市的观看方法。

Snapchat 从多个来源提取出了街道的视觉数据，包括用户共享的公开照片。“对于 Local Lens 反射出的景象，我们利用 360 度的相机图像，”Pan 表示，“人们走在街上就能绘制地图，还可以把它与我们可能拥有的、任何关于该地区的公共新闻照片结合起来”。

并且，City Painter 还支持经验共享。正如 Pan 所说，“当你对外部环境做某事时，其他人几乎可以同步看到结果。就算后来你离开了，第二天出现了新的参观者，这些变化也将会持续存在，也就是说，这些新人能看到自己和他人所改变的空间”。

随着 Snap 相机的改进，其应用范围也从广告扩展到视频游戏，再到实时体验，以及地图和方向。City Painter 代表了 “镜子世界”发展中的一个基本实例，这个想法的立足点是，城市中的街道、建筑物和房间能镜像世界中拥有数字孪生物，虚拟体验可以建立在整个社区或整个伦敦的数字版本上。

“我们想做以前没做过的新事情，例如，在曾经住过某地的名人指导下，来一段邻里 AR 之旅，你可以留下笔记、照片和视频，你也可以和你和朋友们一起参与到这种沉浸式 AR 体验中。”

“万圣节快到了，我们还准备对卡纳比街进行彻底的改造，使其更贴合节日的氛围。”

用 AR 旅游，来看开满鲜花的埃菲尔铁塔

Local Lens 并不是 Snapchat 第一次涉足户外 AR。

去年，Snapchat 推出的 Landmarker，就吸睛无数。

毕竟，这个效果可是杠杠的，比如说文摘菌就敢打赌，你肯定没有见过被不明球体吸附住的埃菲尔铁塔：

或者看到过白金汉宫上空突然出现不明生物在咆哮：

根据 Snapchat 官方介绍，这些 AR 效果其实是有模板的，除了埃菲尔铁塔和白金汉宫，在熨斗大厦、洛杉矶 TCL 中国剧院和美国国会大厦，都部署了逼真的 AR。并且，每个地标都有一个对应的模板，你要做的，就只是在手机上进行选择就行了。

不想随波逐流？想自己创作一个专属 AR，当然可以。

我们以埃菲尔铁塔为例，首先，我们把 2D 或 3D 资源导入 Lens Studio，拖到右侧的 [PLACE_CONTENT_HERE]。

你还可以将参考模型导入到首选的纹理处理软件中，以创建自定义纹理。

然后，你就可以看到开满鲜花的埃菲尔铁塔了。

怎么样，是不是既简单，又值得心动！当然还有更多其他功能可以解锁。

真 · 神笔马良！这个日本 AR 应用能让纸上角色秒变 3D

如今，越来越多的 AR 应用开始渗透到我们的生活中。

比如文摘菌此前报道的一个日本 APP らくがき AR（涂鸦 AR），能让你画在纸上的 2D 图像变成 3D，活灵活现地动起来，就像这样：

根据文摘菌玩这个 APP 的经验，在 3D 涂鸦生成后，这些人物会根据不同的背景做出不同的动作，比如跳舞抖动、摔桌子、跳进水杯等。

同时，点击空白处，还会从天而降一些食物，比如苹果、香蕉和鱼，“看”到食物后，这些 3D 涂鸦会跑去食物所在地，两三口就能 “饱餐一顿”，简直不要太养成系。

这个 AR 应用一经推出就火遍了日本，相关话题连续好几天登上推特热搜，一度霸榜前三。

最后，文摘菌很想问一问那个眼红的日本网友，你们已经有了这么好玩的应用，还在眼红 Local Lenses，是不是太贪心了？？国内什么时候也能出一个好玩的 AR 项目啊，文摘菌一定玩爆！