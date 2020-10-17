“没有大学文凭我们也要”，苹果、谷歌打破 “学历”魔咒

最近几个月，苹果和谷歌在教育领域掀起波澜。谷歌在职业证书计划中推出了一系列新课程，只需大约六个月即可完成，并且不需要有一定的基础。

相关链接：https://grow.google/certificates/

与此同时，苹果公司宣布于今年 2 月在阿拉巴马州启动一项名为 “爱德农场”（Ed Farm）的新计划，帮助学生、教师及成人学习编程。

苹果首席执行官蒂姆 · 库克在 Ed Farm 宣布活动上发表讲话

近年来，像谷歌和苹果这样的科技公司希望通过提供新的课程，来鼓励学生在课外学习各种热门技术，从而改变整个教育格局。

也就是说，事实上很多大公司对于学历的要求也没那么苛刻，只要有足够的能力，苹果、谷歌都会为你敞开大门。

苹果谷歌：没有大学文凭我们也要

近几年，苹果和谷歌在教育领域颇有建树，推出了许多面向学生和成人的软件开发及其他技术技能课程。对于某些工种，两家公司都不再要求需要大学学历，认为没有文凭也不会影响招聘。

这些科技巨头的举措表明，除了传统的四年制大学学习之外，要想在技术行业积累职业技能，还有更多的机会。

苹果首席执行官蒂姆 · 库克甚至在 2019 年表示，过去一年该公司在美国的职位中约有一半是没有大学学历的。据 Glassdoor（职场社区）了解，谷歌、苹果和 IBM 等公司的某些职位都是不需要大学文凭的。

查看完整公司名单：https://www.glassdoor.com/blog/no-degree-required/

尽管如此，专家认为，大学文凭对于大多数领域都是至关重要的。不过，随着越来越多的科技公司对替代教育或开发训练营的接受，即使没有证书文凭，仍可能获得高薪工作。

事实上，苹果早在 2016 年就推出一款 “人人编程”（Everyone Can Code）课程，将更多的编程教育与学校教育整合。今年 7 月，苹果还发布了一项新课程，以帮助教师更好地运用编程技术以满足课堂教育的需要。

相关链接：https://www.apple.com/newsroom/2020/07/apple-updates-coding-programs-and-resources-for-educators-and-students/

苹果和谷歌的高管们也谈到了为什么没有大学文凭不会影响求职人员的应聘。

在谷歌工作了十年的前人事业务高级副总裁 Lazlo Bock 于 2014 年接受《纽约时报》采访时说：“某些人虽然没读过大学但依然能脱颖而出，这种人就是非凡之人，我们应该竭尽所能找到他们。”

苹果 CEO 库克认为，学生在学校学到的知识与工作中实际所需的技能可能存在差距。

他在 2019 年的美国劳动力政策咨询委员会会议上说：“与许多企业一样，我们研究了学生在大学获得的技能与我们认为将来所需的技能之间的差异，归根结底，编程能力是非常关键的。”

那不上大学究竟如何才能去到自己心仪的公司？来看看下面这个例子。

只有高中学历的 OpenAI 研究员亲述：你需要去上大学吗？

Christopher Olah 是 OpenAI 的一位技术研究员，只有高中学历。尽管他没有本科毕业也获得了一份优质的工作，但他用亲身经历告诉我们，其实不鼓励走非传统的道路，因为这样风险更高，而且这很大程度上取决于个人条件。

他给出了一个建议，将大学与具体选择进行比较。如果你的计划是独立学习或从事项目，这则值得特别考虑。Olah 表示自己就曾做了三年项目，成长了很多——但也很容易失败。

重要的是，我们需要意识到，没有学位可能会带来若干负面的长期后果。比如在工作中是否能承受别人对你的 “特别关注”，还有那些来自家庭和社会的压力。

但 Olah 用他的实际经历告诉我们，不上大学也并非不可。在他的个人简历中，可以看到他有丰富的工作经验，不仅在多伦多大学做过研究助理，还在谷歌大脑有过一年的实习经历，随后成为了谷歌大脑的助理研究员。然后从 2018 年 10 月至今，一直担任 OpenAI 的技术研究员。

那他是如何让谷歌和 OpenAI 为他敞开大门的呢？ Olah 为我们介绍了他的学习资源，比如上网课、参加一些夏令营、在线社区的交流活动，甚至关注一些相关领域的大 V。他还建议那些想要自学的人们在科研实验室参加一些学术实习，或是在公司实习，都会对自己的成长有极大的帮助。

更多关于 Olah 的介绍可以看他的博客：http://colah.github.io/about.html

但别忘了 Olah 最先说的那句，不上大学风险相对更高。

大学学历仍是主流

专家认为，大学的价值远不止学到的学术知识。 Ladders Inc.（职业咨询和求职网站，其职位年薪均在十万美元以上）的创始人兼首席执行官 Marc Cenedella 表示，大学文凭可以告诉未来的雇主，你还有其他的优势。

毕竟，大学四年意味着你已经能够根据老师的指导完成各项功课。此外，根据美国劳工统计局的数据，拥有大学及以上学历的人往往比没有学历的人赚得多得多。

不过 Cenedella 也表示，像苹果和谷歌这样需要各种人才的大型公司可能是个例外，他们是在找寻拥有特殊技能的人。

他在谈到苹果和谷歌时称，“对于苹果和谷歌，从一年前开始，我们就已经不需要通过大学招生部门的通报来确定一个学生的优劣，我们可以自己进行检查和评估。”

但如果你不想读大学，也需要知道这些选择可能会使你走上更艰难的职业道路。TCS Education System 总裁 Michael Horowitz 表示，甚至像苹果这样一直在倡导非传统教育的公司也更倾向于聘请既具有大学文凭又经过技术培训的人。

这并不是说不能选择职业技术学校。Horowitz 认为，即便大学文凭已经成为高薪工作的敲门砖，你仍可以选择职业学校和编程训练营。

但是最重要的是，认真学习，并确保所学的课程确实可以让你展开职业生涯。

纽约的职业教练兼咨询师 Lynn Berger 表示：“这（职校或课程）与上大学不同，你可能需要在开始前先进行更多的调查，以便了解所得到的学位或证书对你有什么用。”

像编程训练营这样的新型在线课程可能有一天真的可以代替传统的四年制大学，但 Cenedella 表示目前还不太可能。

“问题是，在接下来的十年中，我们是否会看到替代教育的崛起，让人们不需要花四年时间，也不需要花 40 万美元就可以获得和大学学习相同的竞争力。我认为这很难，因为如今的大学教育对大多数雇主来说还是具有强大的影响力。”