SpaceX“星链”卫星已有 3% 报废成太空垃圾

日前哈佛大学 - 史密森尼天体物理学中心天文学家乔纳森 · 麦克道威尔（Jonathan McDowell）表示，在太空探索公司 SpaceX 为打造 “星链”卫星互联网而发射升空的卫星中，只有 97% 的卫星推进器还在起作用。也就是说，SpaceX 的星链网络中大约有 3% 的卫星似乎已经失效，它们太空中随意漂浮，或许会威胁其他在轨卫星或国际空间站的宇航员。

到目前为止，SpaceX 已经发射了大约 775 颗 “星链”互联网卫星，整个卫星网络计划最终发射 42000 颗卫星。如果卫星故障率为 3%，那就意味着总共有 1260 颗报废卫星等待着与太空中的其他物体相撞。

麦克道尔表示：“我想说的是，他们的故障率并不高。”“这并不比其他人的失败率更糟。令人担心的是，在这样一个巨大的卫星网络中，即便是正常的故障率最终也会产生大量糟糕的太空垃圾。”

SpaceX 没有回复置评请求，但此前公司曾向联邦通信委员会表示，预计卫星故障率将低于 1%。不管最终的卫星故障率是多少，任何碰撞都会使地球轨道变得更加危险。

卫星追踪公司 LeoLabs 首席执行官丹 · 塞珀利（Dan Ceperly）在 1 月份就表示：“可以说两颗卫星成了两枚散弹猎枪炸开后的碎片。”