AMD R9 5950X 零售版基准测试： IPC 提升收益极大

IT之家10月17日消息 本月 9 日，AMD 发布了全新的锐龙 5000 系列处理器，知名爆料者 @Tum_Apisak 再次挖掘出一些 Ryzen9 5950X 的基准测试结果。从提交的时间判断，这批处理器应该是零售版本。

作为 Zen 3 系列的旗舰产品，Ryzen 9 5950X 令人印象深刻。这款 7nm 芯片采用 16 核 32 线程配置，64MB 的 L3 缓存，3.4 GHz 基本时钟以及 4.9 GHz 的加速频率。虽然乍一看 Ryzen 9 5950X 与 Ryzen 9 3950X 相比并没有太大区别。但是，真正的提升在于新的 Zen 3 架构。

从 SiSoftware 基准测试结果来看，Ryzen 9 5950X 的处理器计算成绩为 611.94 GOPS，而 Ryzen 9 3950X 的成绩是 562.11 GOPS。

在此特定基准测试中，Ryzen 9 5950X 相比 3950X 快约 8.9%。而在处理器多媒体基准测试时，Ryzen 9 5950X 成绩为 2066.49 Mpix / s。Ryzen 9 3950X 在同一基准测试中的平均结果为 1650.49 Mpix / s，因此可认为 Ryzen 9 5950X 约有 25.2% 的显著提升。

对于英特尔方面，i9-10900K 处理器算术和处理器多媒体得分为 400.99 GOPS 和 1142.70 Mpix/s。AMD Ryzen 9 5950X 对比 i9-10900K 的提高约为 52.6% 和 80.8%。

值得一提的是，AMD Ryzen 9 5950X 比 i9-10900K 多 六个内核以及 12 个线程，因此这种对比可能并不公平。

IT之家了解到，AMD 锐龙 5000 系列将于 11 月 5 日正式上市开售。