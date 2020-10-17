OPPO F17 Pro 排灯节版曝光：10 月 19 日海外发布

IT之家10月17日消息 OPPO 上月在印度推出了 F17 Pro，该公司将于 10 月 19 日在印度推出一款名为 F17 Pro Diwali 版（排灯节限定）的智能手机。OPPO 尚未透露特别版 F17 Pro 的价格，但今天 OPPO 印度分公司在 Twitter 上发布了该机海报，显示该机将用哑光金色来配合排灯节的氛围。

OPPO 官方网站上发布的海报展示了 Diwali Edition 的后面板，该面板不像其他配色那样具有条纹，而是金色渐变。

▲ F17 Pro 排灯节版与哑光黑色，魔法蓝色和金属白色 （从左到右）

IT之家了解到，F17 Pro Diwali 版可能会有常规型号相同的参数，即配备联发科 Helio P95 SoC、6.43 英寸 全高清 AMOLED 显示屏、8GB RAM 和 128GB 存储。

其他方面，该机运行 基于 Android 10 的 ColorOS 7.2 系统，后置六摄（正面双摄，后置四摄），并内置 4015 mAh 电池，支持 30W 快充。

定价方面，F17 Pro 目前提供哑光黑色、魔法蓝色和金属白色，售价为 22990 印度卢比（约合 2096 元）。