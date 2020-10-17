苹果给 iPhone 12 加了块小磁铁，还想用它再造一个配件生态

摘要：MagSafe 的未来绝不只是磁吸充电那么简单。

苹果在 iPhone 12 上狠狠地玩了一把复古，方正的外形让很多人想起了十年前发布的 iPhone 4。当然这并不是简单的致敬，更紧凑的设计将机身厚度控制到了令人惊讶的 7.4mm，全新的超瓷晶面板防止它重蹈 iPhone 4 玻璃面板易碎的覆辙。理念是旧，设计和技术是新的。

另一个传承自老产品的技术是 MagSafe 系统，它最早的形态是 MacBook 上的磁吸充电口，后来由于轻薄化和统一接口的需要，被更流行的 USB-C 替代。重新回归的 MagSafe，不仅为 iPhone 12 带来了「一步到位」的无线充电体验，更重要的是磁吸功能可以延展出丰富的配件生态。

今天这篇文章，就和大家聊一下 MagSafe 的过去、现在和未来。

MacBook 上的磁吸接口

MagSafe 的概念源自日本电器中的磁性电源接口的设计，这是为了避免电源线被扯开产生的安全问题。笔记本电脑的使用场景其实也存在这个隐患，当然更大的意义是磁吸充电口不需要对准就能自动吸附，使用效率提升。

2006 年苹果在第一代 MacBook Pro 中引入 MagSafe 设计，接口内部的 5 个金属插脚，磁性为回文设计，所以它可以从正反两面吸附，不用刻意对准。插头正反两面都有指示灯，绿色代表充满，红色正在充电。这个设计后来成为 MacBook 上的标志性功能。



图片来源：维基百科

2010 年 MagSafe 换了个设计，T 型出线口变成 L 形。

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2012 年升级为第二代 MagSafe，整体更扁，适应轻薄化机身。

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2015 年经过重新设计的 MacBook（Retina 显示屏）第一次抛弃了 MagSafe，之后逐步被 USB-C 替代。这个做法当时受到很多争议，有人认为苹果抛弃了一个优秀设计。当然现在回头看，USB-C 无论是充电效率、传输速度，还是普及度，都显然比 MagSafe 更符合未来趋势，相比之下磁吸接口稍显弱势。这是个取舍问题。

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在 iPhone 12 上重启 MagSafe

苹果在 iPhone 12 上重启 MagSafe，一方面是填补 AirPower 留下的坑，实现「一步到位」的无线充电，另一方面是为了更广阔的未来，让 iPhone 彻底摆脱线缆。

先来说说它现阶段的样子。首先手机上的 MagSafe 已经不只是磁吸接口，它代表的是一整套设计理念。iPhone 12 内部集成了充电线圈和磁铁阵列，能正确对到无线充电器的位置上，实现高效充电。MagSafe 磁吸配件中也包含对应磁体，可以轻松吸附，并且「叠加」使用。

官方目前展示的配件有两款无线充电底座，给 iPhone 单个充电的 MagSafe 充电器，和给 iPhone 和 Apple Watch 同时充电的 MagSafe Duo（暂未发售）。以及一系列 MagSafe 手机壳，包括一个可吸附在手机壳上的皮套。

苹果表示未来会有更多第三方配件加入到 MagSafe 生态中。贝尔金已经展示了一个三合一的充电底座（iPhone、Apple Watch、AirPods），和一款车载磁吸充电器。

再造配件生态

发现了没？MagSafe 的车载充电器是不需要在手机上安装金属片的，这就是内置磁体的优势之一。前不久发布的大疆手机云台 4 加入了磁吸快拆设计，不再需要进行复杂的安装和调平工作，其实理念和 MagSafe 某种意义上是相通的。但它的实现方式是在手机上装一个金属的指环支架（或者安装金属夹），假如 iPhone 本身就带磁体，那不是方便很多？

iPhone 12 内部有单匝线圈 NFC 和磁力传感器，能识别配件并做出反应，这让它的想象空间变得很大。官方视频里已经展示了识别皮套，在固定位置显示时间。

还记得能识别手机后盖更换主题颜色的诺基亚 N79、坚果手机吗？换手机壳可比后盖方便多了，有了磁性也不需要手机壳包太紧，直接贴上去就好。现在就等苹果放开对 iPhone 桌面美化的限制了。

可叠加使用的 MagSafe 磁吸配件，某种意义上让 iPhone 有了「模块化」的可能。加装变焦镜头、加装拉环支架，这些配件之前需要通过手机壳，或者粘在手机背面实现，现在一贴即可，并且苹果放开限制的话，换配件的同时触发相应操作，比如通过苹果小程序 App Clip 来实现 ...... 扯得有点远，但我觉得并非不可能。

除了配件生态上的可能性，苹果更大的「野心」可能是将 iPhone 彻底无线化。以「环保」为名，苹果已经在 iPhone 包装盒中不附赠充电头、耳机，3.5mm 接口之后可能下一步就是去掉充电口，未来的方向是无孔化、无线化。



一切的未来畅想都基于苹果会以何种态度开放 MagSafe 生态。基本能确定的是，苹果对 MagSafe 的把控一定会很强，如果未来设想是无线化，那意味着苹果少了一笔 MFi 配件的收入，这就要靠新的 MagSafe 认证补回来。别忘了，iPhone 12 有识别配件的功能，目前只有通过认证的充电底座才能达到 15W 的快充（第三方为 7.5W），把控还是不难的。

iPhone 12 的 MagSafe 系统是本次发布会的小惊喜，但以未来眼光看它有着无限可能，绝不只是磁吸充电那么简单。