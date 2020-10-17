TrendForce：中国企业显示器面板市场份额今年可达 39%，明年可达 52%

IT之家10月17日消息 外媒 THE ELEC 援引市场研究公司 TrendForce 报告，中国显示面板制造商将把部分液晶电视生产线转移到显示器生产线上。

今年中国公司在显示器面板中的市场份额将达到 39%，但到 2021 年将增长到 52%，在笔记本电脑面板中，中国公司的市场份额到 2020 年将达到 36%，但到 2021 年将增长到 39%。

▲ 图源 TrendForce

由于其 10.5 代电视 LCD 生产线的使用增加了，而以前的 8.5 和 8.6 代电视 LCD 生产线将转移到显示器 LCD 生产线上。

该研究公司称，由于 COVID-19 和三星显示停止了 LCD 面板生产，导致电视面板供应在 2020 年下半年不足，但中国公司将维持其计划将部分电视面板生产线转移给IT部门。

IT之家了解到，TrendForce 表示，华星光电和 HKC 将获得先前由三星显示器控制的市场份额。京东方紧随华星光电 和 HKC 之后成为IT面板的领导者。

TrendForce 指出，华星光电在 VA 面板方面具有竞争力，但在 IPS 方面则较弱。

HKC 在重庆、滁州和绵阳拥有三个 8.6 代工厂。该公司表示，该公司拥有 IPS 和 VA 技术，但缺乏生产曲面 VA 面板的经验。

华星光电的目标是扩大高端和中端 LTPS 笔记本面板市场。在这一领域，它将需要与三星显示器的 OLED 面板竞争。CSOT 正在扩大笔记本电脑面板的出货量，以抵消由于美国制裁而导致华为生产的智能手机面板订单减少。

HKC 将专注于中低端笔记本电脑市场。TrendForce 认为，该公司要在市场上获得有影响力的市场份额还需要时间。