说好的都不买，结果首批 iPhone12 开售即售罄

（原标题：“王守义说十三香，但我就想买 iPhone 12”）

导语：就连新包装 iPhone 11 也不送耳机、充电器了。

骂骂咧咧的卖了一个肾，真香。

北京时间 2020 年 10 月 14 日凌晨 1 点，一年一度的「苹果春晚」如期而至。

发布会后，有这样几个话题迅速冲上热搜，热度不减：

iPhone12 不配充电器和耳机

iPhone12 值不值得买

王守义说十三香

可以说这几天广大网友们把 iPhone 12 喷惨了，而实际情况是：昨晚 8 点 iPhone 12 开卖，几乎瞬间售罄。

看来真香定律再次灵验了。

首批 iPhone12 已售罄

苹果发布会上，iPhone 12 系列四款机型 iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 亮相，其中 iPhone 12、iPhone 12 Pro 率先于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。

实际上，开卖即售罄的场面，早在电商平台预约阶段就已埋下了伏笔——截至 10 月 15 日 18 时左右，京东商城和苏宁易购两个电商平台的苹果产品自营旗舰店合计已有超 134 万人预约了 iPhone 12 系列手机。

预购正式开始后，苹果官网一度被热情的消费者挤崩，甚至是连链接都无法跳转。

没过多久，有网友表示：

官网已经登录不了了。

有人虽然付款成功了，但还是显示未付款。

与此同时，京东平台上 iPhone 12 预约人数一度超 20 万，京东自营旗舰店很快显示已无货；天猫平台情况也类似，苹果天猫旗舰店还进行了限购，每款机型人均限购两部。

更有消息称，抢手机型几乎在一分钟内就无法下单了。

很多消费者表示没抢到：

差点口吐芬芳。

当然也有网友气定神闲丝毫不慌地就买到了手机。

对于那些逃不过真香定律的果粉们，很多人调侃：

有些人就是卖肾卖身卖灵魂也要买，真香。

评论区不少人问：说好的不买呢？

说好的不买呢？

果粉们用行动证明了 iPhone 12 强大的吸引力，但这与之前大家对 iPhone 12 的吐槽局面形成了鲜明对比。

别问，问就是环保

相比于 2019 年的 iPhone 11，iPhone 12 的起售价提升到了 6299 元，高出了 800 元。

此外，iPhone 12 系列让消费者抱怨声最大的是，苹果在捍卫其 5G 时代的产品价格之时，拿掉了充电头和耳机——理由是：现在全球已经有超过 20 亿个苹果电源适配器了，我们希望能通过降低包装运输的次数减少碳排放，保护全球环境。

正如 iPhone 产品线营销副总裁 Kaiann Drance 所说：

用户家中有很多充电器和耳机堆着不用，这样的决定是出于环保考虑。iPhone 有很多新功能吸引消费者购买，这个定价也合适。

但就像雷锋网曾报道的那样，这也许不算是一个借口，却有利于苹果降低成本、增加配件收入。

于是，普通消费者们炸了，有人发问：

是不是到 iPhone 13 就只剩一个 logo 了？

不过，就连新包装 iPhone 11 也不送耳机、充电器了——最近在海外社交平台上，有网友 po 了 iPhone 11 的新版包装外观视频，视频显示耳机和电源适配器都取消附赠了。

苹果要将环保事业进行到底，惊不惊喜意不意外？

遭友商暗讽

苹果的决定也顺利迎来了友商们的一波暗讽。

Twitter 上，“小米西班牙”账号表示，智能手机包装盒中没有充电器简直是一场噩梦。

三星也在社交平台上称 Galaxy 智能手机给了大家想要的东西，从最基本的充电器到最好的相机、电池、性能、内存，甚至是 120Hz 的屏幕，应有尽有。讽刺的是，三星还配上了电源适配器的图片。

所以，很多网友的态度是：为了环保事业，不能买 iPhone 12。

于是「十三香」的梗也被刷了屏——“刚刚发布的 iPhone12 千万别买，因为王守义说十三香”。

股价受影响

值得一提的是，这场万众瞩目最后却收获了不少吐槽的发布会也影响到了苹果公司的股价。

先将目光拉回到 2020 年 8 月 19 日。当天，苹果公司曾实现了一个重大里程碑，市值一度突破两万亿美元，成为第一家突破两万亿美元市值的美国企业。

而上一次苹果实现市值里程碑是在 2018 年 8 月 2 日。那一天，苹果股价在持续上涨中超过 207.05 美元，推动市值超越了 1 万亿美元，其主要原因就在于 iPhone X 的销量喜人。

两年后，面对意料之外的新冠疫情冲击，苹果公司市值却似乎未受任何影响地超越了 2 万亿美元，背后的一个重要因素便是还未问世的苹果第一代 5G iPhone——iPhone 12 系列。《华尔街日报》的说法是，新一代 iPhone 将是苹果未来的一个重大赌注。

此前，不少投资者和分析师都认为，苹果公司将迎来一个「超级大周期」。比如摩根士丹利知名苹果分析师 Katy Huberty 所言：

预计此次发布会将是多年来最重要的一次发布活动。预计苹果 2021 财年的 iPhone 出货量将达到 2.2 亿部左右，同比增长 22%。

发布会前几日，苹果公司的股价涨势凶猛（10 月 12 日收涨 6.35%，创近两个半月以来最大单日涨幅）。发布会正式开始时，股价也曾小幅上扬，但在发布会快结束时跳水，跌幅一度达到 3.6%，最终收跌 2.65%，报 121.10 美元。

iPhone12 到底值不值得买？

虽然被疯狂吐槽，但面对广大网友的真香行为，我们不禁要问：iPhone 12 到底值不值得买？

雷锋网注意到，券商对于 iPhone 12 系列销量的预期存在着分歧：

一方面，有分析认为 iPhone 12 定价高于预期，对销量有一定影响。

另一方面，不少券商认为 5G 有望激发换机需求。

自然，iPhone 12 并非都是槽点。

比如 iPhone 4 时代经典直角边框设计的回归、空前强大的影像系统、A14 Bionic 芯片、无线充电系统 MagSafe、对中国北斗的支持、网友直呼 “高级”的配色等等，都让我们或多或少地眼前一亮。

但其最大亮点莫过于对 5G 的支持，正如发布会上苹果 CEO Tim Cook 表示：

iPhone 的一个新时代，到来了。

犹记得 2019 年苹果走了两步棋——一是与高通和解，二是投身 5G 调制解调器市场，于是布局 5G 被苹果提上了日程。

如今 5G iPhone 终于问世，这是 iPhone 12 的一大亮点，也是推动消费者购买的重要因素。

但不可忽略的是，苹果所说的高达 4Gbps 的 5G 速度，是在毫米波之下测试的结果，而毫米波目前在中国基本无用。正如雷锋网此前所表述的那样，5G 似乎只是一种标签，更像是为了存在而存在。

关于新一代 iPhone 值不值得买的问题，实际上每年都会出现。但毕竟一千个人眼中有一千个哈姆雷特，依据实际需求做出自己的思考和判断，才最重要。

参考来源：

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680527330282605604&wfr=spider&for=pc

https://www.leiphone.com/news/202010/czt0GdCN0KDFfhPU.html

https://s.weibo.com/weibo?q=%23iPhone12%E5%80%BC%E4%B8%8D%E5%80%BC%E5%BE%97%E4%B9%B0%23