淘宝还有这玩法？自动写文案的 AI 黑科技

这几年 AI 应用越来越广泛，以往机器人只是取代人类进行体力劳动，现在小编这样的脑力劳动者，也不得不开始忧心忡忡了。毕竟谷歌的 Alpha Go 都已经将人类脑力运动的佼佼者斩于马下，像文字编辑这样的相对简单的脑力工作，AI 想做一些轻量级的文案，肯定是绰绰有余。其实，淘宝就做出了一个自动写文案的 AI 黑科技，一起来看看吧。

阿里智能文案：https://chuangyi.taobao.com/external/smartPhrase

和笔者之前介绍过的淘宝自动抠图一样，这个淘宝智能抠图的 AI，也是阿里妈妈这个页面提供的。如果对大家对淘宝 AI 智能抠图按兴趣，可以点击链接查看相关文章。

淘宝做的这个 AI 智能文案工具，针对的是电商产品。它的使用很简单，将淘宝商品 URL 粘贴到相应地方后，就可以一键生成对应的文案了。要注意，这是淘宝自己做的工具，所以自然不可能支持别家的电商，京东之类的是不能使用的。

粘贴商品连接，就可以通过 AI 自动生成文案

在生成文案的时候，可以自行调节文案的字数，以及选择商品的关键词。而生成的文案，也包括卖点文案、走心文案、短标题以及推荐理由等，满足了搜索优化、商品页面描述等需求，你可以将这些文案用作标题或者海报等。如果对已生成的文案不满意，可以手动点击切换另一批。

有不同类型的文案可选

从生成的结果来看，淘宝这个只能写文案的 AI 表现还是能令人满意的。笔者随机在淘宝上找了不同的商品，来生成相应的文案。在大多数情况下，这些文案都能彰显商品的特征，而且语句通顺，甚至还带有一点小文采。

可以调字数

当然，这个智能文案 AI 也并非百分百靠谱。有时候，它会错认商品，例如将手机误认为手机壳、写出手机壳相关的文案。另外，它也不够精确，对于同类商品，它给出的文案比较类似，文案同质化严重。如果想要突出自家商品的特点，恐怕还是得手动调整。

一个将 “螺丝”误认为 “螺蛳”的翻车案例……

总的来说，对于商家而言，阿里妈妈的这个自动写文案 AI 的确可以帮上大忙。如果你是淘宝运营者，用这个工具自动生成文案，能为你节省不少脑细胞。其实类似的 AI，在其他领域也早有应用，例如腾讯就利用 AI 来自动撰写财经新闻。未来 AI 还会有怎样的功用？共同期待吧。