Netflix 上调加拿大月费，美国或是下一个

Netflix 暂停了其流媒体服务的免费试用，并提高了在加拿大的订阅费用，预计今年下半年将出现增长放缓。

奈飞公司（Netflix）将于下周公布季度业绩，在此之前，硅谷出现了一场猜测游戏：价格是否上涨？

Netflix 将加拿大标准高清服务的月费价格从 10 月的 14 美元提高到 15 美元，高级高清服务的月费价格从 17 美元提高到 19 美元，市场猜测美国可能也会出现同样的情况。Netflix 悄然取消了免费试用，需要付费计划才能获得访问权限它的流媒体服务。目前，Netflix 的帮助中心页面现在说免费试用 “不可用”。

Netflix 没有回复就上述两项举措寻求置评的电子邮件。此前，Netflix 的订阅量连续两个季度大幅增长。Netflix 在上一份收益报告中宣布新增 1,000 多万用户，该公司高管称，今年上半年的增长很可能是因为冠状病毒疫情的爆发。

“因此，我们预计 2020 年下半年的增长将低于上一年，”他们在 7 月致股东的信中写道。

该报告发布后的第二天，公司股价下跌了 6.5%，原因是财务分析师担心新增用户减少，以及该公司将无法为用户提供完整的内容。不过，分析师预测，该公司近 2 亿用户将面临更高的价格，该公司的股价近来已大幅回升。

“加拿大涨价支持我们的观点，整体价格上涨可能在近期，”Jefferies 分析师 Alex Giaimo 在 10 月 8 日指出，重申买入评级，目标股价为 570 美元。预计加拿大约有 700 万订阅，占全球 Netflix 用户的 4%，（Netflix）通常每 2-3 年调整一次价格。

Netflix 上一次在美国大幅提价是在 2019 年 1 月，当时该公司将价格提高了 13% 至 18%，这是该公司 2007 年推出流媒体服务以来的最大涨幅。Netflix 是在公布收益的三天前宣布涨价的；该公司定于 10 月 20 日（周二）收盘后公布第三季度财报。

Netflix 的高管最近经常被问及定价问题。在今年 4 月与分析师举行的第一季电话会议上，首席财务官范思宾（Spencer Neumann）直截了当地表示：“现在，我们真的没有考虑过这个问题，现在还不是我们考虑价格变化的时候。”

但三个月后，在 7 月份 Netflix 第二季度电话会议上，这种语气有所软化。

“展望未来，我会说每个国家（在定价方面）都处于不同的模式。因此，随着时间的推移，我们将继续评估一系列不同的因素，”首席运营官 Greg Peters 说，“我们将逐个考察国家宏观因素。我们也会密切关注我们的具体指标，比如参与度、流失率等。”

在冠状病毒大流行期间，网飞公司的订阅用户数量曾出现激增，但现在已进入平稳期。在迪士尼 (126.81, -0.55, -0.43%)公司和苹果 (119.02, -1.69, -1.40%)公司的竞争中，网飞公司可能需要注入收入来维持和扩大节目规模。美国有线电视公司（Comcast）、美国电话电报 (27.33, -0.12, -0.44%)公司（AT&T）、美国有线电视公司（Comcast）和美国电话电报公司（AT&T）的股价都在上涨。接受 FactSet 调查的分析师预计该公司每股收益 2.12 美元，营收 63.7 亿美元。他们预计今年第三季度全球付费用户将仅增加 355 万，而 Netflix 此前两个季度的付费用户已突破 1000 万。

Giaimo 在上周的一份报告中写道：“虽然（流媒体）竞争自 Netflix 上次提价以来确实有所加剧，但我们注意到，最近好莱坞电影上映推迟，以及其他娱乐项目（音乐会、戏剧和体育赛事）持续关闭，增加了对 Netflix 内容的需求。”“好莱坞明星自己（演员、导演、编剧等）可能会考虑制作更多 Netflix 的内容，以保持吸引眼球和曝光率的需求。”

在冠状病毒大流行期间，竞争对手提供免费或低于 Netflix 价格的服务，这无疑意味着更高的风险。周一，迪士尼宣布了一项重大重组，将公司的媒体和娱乐业务转向流媒体。《花木兰》和《汉密尔顿》等电影都是在 Disney + 首映的，而不是在影院，每月的费用是 6.99 美元。

上周，苹果向 CNBC 证实，该公司将延长 Apple TV + 的一些免费试用至明年 2 月。2019 年 11 月，流媒体服务推出时，它就将一年的免费订阅与购买苹果产品捆绑在一起，以增加观看流媒体服务的人数。

迪斯尼和苹果提高未来流媒体在公司发展中的占比，这对 Netflix 来说是值得注意的。，但随着持续的冠状病毒大流行导致生产停产，预计 Netflix 的新内容渠道将逐渐减少，公司可能会失去在这场大流行的头几个月里在内容方面的领先优势。

该公司管理人士在 7 月份公布收益时也说了同样的话。

Netflix 高管在致股东的一封信中表示：“我们不认为竞争是一个因素，因为第二季度的竞争格局没有实质性变化，而且竞争强度和我们的渗透率在不同地区存在差异（尽管我们对每个地区的预测都过高）。”“相反，我们认为第二季度的内容对付费净增的推动作用低于我们的预期。”