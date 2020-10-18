小米 11 系列最新曝光：国内首发骁龙 875，还有独占期

临近年底，随着一款又一款旗舰新机的亮相，各大手机厂商今年的代表性旗舰的发布工作基本完成，开始将重心放在来年的开年旗舰之上，而媒体也纷纷将目光集中在了这些明星机型上，其中常常首发骁龙最新处理器的小米的数字系列新旗舰自然也就备受关注。现在有最新消息，近日就有数码博主带来了这款新机的最新消息。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的消息称，小米 11（暂定名）将在国内首发全新的高通骁龙 875 旗舰芯片（国外很可能是由三星 Galaxy S21 系列首发），并称 “有独占期”，如果该消息属实的话，也就是说在约定的一段时间内，其他国产手机厂商是不能推出搭载骁龙 875 芯片的手机的，这也意味着小米 11 系列将拥有得天独厚的先发优势。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列旗舰将采用与前作截然不同、非常独特的设计思路，有些类似于小米 3 上经典的方形硬朗外观，正面则依旧是双曲面屏设计，并且有望搭载屏下摄像头技术；搭载全新的高通骁龙 875 旗舰平台，该芯片基于 5nm 工艺制程搭载，并采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”，跑分将突破 70 万。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰将有望在明年第一季度与大家见面，其中屏下摄像头、全新的骁龙 875 芯片以及相机表现都将是最大的看点。更多详细信息，我们拭目以待。