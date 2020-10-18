分析师：普通用户没有购买苹果 iPhone 12 Pro 的理由

苹果在上周正式发布了 iPhone 12 系列，而首批预定已经在本周五晚正式开始。如开售前所预计的那样，iPhone 12 一经发售就非常火爆，目前，官网的发货时间已经排到了 2-3 周后。

作为 iPhone 11 的继任者，iPhone 12 不仅使用了顶级 OLED 屏幕，还加入了 5G 功能，相比前代的提升程度十分明显；而 iPhone 12 Pro 系列则专注于影像功能的提升，价格还便宜了；而 iPhone 12 mini 作为全球最轻薄的 5G 小屏旗舰。则是维持了前代的起售价。可以说，今年 iPhone 的产品线，给了消费者有史以来最大的选择空间。

不过，外媒 CNBC 援引德意志银行分析师则表示，预计苹果不能提起消费者的冲动去购买 iPhone 12 Pro 系列，原因在于二者（Pro 系列和非 Pro 系列）的差距更小了。

iPhone 12 Pro 的影像功能有史以来最强，12 Pro Max 更是搭载了 Sensor Shift 技术，长焦镜头最高支持 2.5 倍变焦，还拥有一枚 LiDAR 传感器辅以拍摄以及 AR 的运用。

分析师表示，“纵观 iPhone 12 系列的所有功能，iPhone 12 Pro 的优势点只在于摄像头模组——虽然它们很出色，但 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的明显差距只在摄像头一处。”

iPhone 12 的定价是 799 美元（6299 元），相较于 999 美元（8499 元）起售的 iPhone 12 Pro 系列，消费者显然更乐意购买前者。

根据 UBS 的预测，Pro 系列明年的出货量只占据总出货量的 1/4 左右，而 iPhone 12 以及 iPhone 12 mini 将占据总出货量的 38% 左右。