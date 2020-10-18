华为 nova 8 曝光：11 月发布，nova 家族首款 120Hz 高刷手机

据官方此前公布的消息，华为将于 10 月 22 日发布备受瞩目的 Mate 40 系列年度旗舰，而除了 Mate 40 系 列之外，此前有媒体表示华为还将在近期更新 nova 系列产品线，届时将推出全新的 nova8 系列。现在有最新消息，近日有数码博主透露称，该系列新机初步定于 11 月份发布。

根据知名数码博主 @长安数码君 最新发布的消息显示，全新的华为 nova8 系列初步定于 11 月份发布，至少包含华为 nova8 和华为 nova8 Pro 两款机型，代号分别是 Jessica 和 JessicaH，它将首次采用了 120Hz 高刷新率显示屏，这将是华为 nova 系列第一款高刷手机。将延续上一代华为 nova7 Pro 的双孔双曲面屏方案，前置双摄像头位置在屏幕左上角，与华为 P40 系列位置一致。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 nova8 系列将延续 OLED 挖孔全面屏的设计，且至少后两款的屏幕刷新率将由前作的 60Hz 提升至 120Hz。当然，除屏幕外，相比更多用户在关心华为 nova8 的配置，尤其是芯片的选择。按照以往惯例，该机可能会搭载麒麟 9000 系列处理器，但是由于众所周知的原因，今年的麒麟 9000 芯片很可能供应 Mate40 系列还不够，预计难以有库存给其他机型，因此有媒体认为 nova8 系列会被迫采用前代旗舰芯片麒麟 990。

据悉，疑似全新的华为 nova8 系列新机目前已通过工信部入网许可，不出意外的话该机将于 11 月与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。