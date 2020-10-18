琼版苹果 iPhone 12 系列售价曝光：4784 元起

官网的 iPhone 12 系列已经开启预订，不过也有很多朋友持观望态度，很大一部分原因肯定是价格。

我们之前曾经出过一篇 iPhone 12 选购指南，有不少小伙伴提到琼版 iPhone 12 系列。近日，一份琼版 iPhone 12 的售价在网络曝光，差价达到了 715 元起，最顶配的 iPhone 12 Pro Max 版本售价相较官方差价达到了 1547 元，但这张图的准确性则未知。

自 6 月 29 日海南免税新政以来，购买 iPhone 的新途径也更多了。作为进口产品，iPhone 的税费也是一笔不小的价钱。我们在官网购买时可以看到，iPhone 12 的下方往往有一行文字——

含增值税及其他法定税费：约 RMB XXX‡。

能把这笔钱省下来，算是打了一个 88 折，对于想要趁早入手 iPhone 的消费者来说非常实惠。

不过需要注意的是，免税店的产品线相较于官方 Apple Store 并不全，你可能无法在现场购买你心仪的颜色和内存。此外，定义为苹果经销商的免税店负责 iPhone 的退换货，如果产品出了什么问题，还需要亲自跑一趟海南，相对来说十分麻烦。如果你乐意承担这些风险，那么琼版 iPhone 倒是非常适合你。

其它注意事项可以查看以下配图。

图源公众号 「海南免税海口店」

经过笔者咨询海南免税店客服得知，他们仍不清楚 iPhone 12 上架免税店的具体时间。