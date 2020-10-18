2020 年我国第 600 亿件快递正式诞生

IT之家 10 月 18 日消息 据国家邮政局官方公众号消息，10 月 18 日，国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，2020 年我国第 600 亿件快件正式诞生，距离第 500 亿件仅过去 38 天，彰显了我国快递业的巨大活力和潜力。

IT之家了解到，今年前三季度，累计完成快递业务量 561.4 亿件，同比增长 27.9%，超去年同期水平。特别是 9 月份，快递业务量完成 80.9 亿件，同比增长 44.6%，增速创三年来新高，且呈现加速增长势头。

前三季度，农村地区收投快件超 200 亿件，超过 2019 年全年，农村地区快递处理量增速比城市高 10 个百分点以上，全国 97% 的乡镇有了快递网点。绿色快递发展蔚然成风，“瘦身胶带”封装比例达 94.3%，电商快件不再二次包装率达到 68.5%，可循环中转袋使用率达 87.2%，新增 3.5 万个设置标准包装回收箱的邮政快递网点。

当前，快递行业正处在迈向高质量发展的新时期，发展规模、服务质量和发展能力继续同步整体提升。国家邮政局相关负责人表示，全行业将继续以 “两进一出”工程为抓手精准发力，更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更好地满足人民美好生活需要，更好地服务经济社会发展大局。