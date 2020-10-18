CEO 辟谣：数字货币平台 OKEX 永久暂停服务为假消息

IT之家10月18日消息 今天下午，数字货币交易平台OKEX CEO在微博辟谣称“OKEX永久暂停服务”为假消息，请以官方渠道信息为准。

10 月 16 日下午消息，据财新报道，消息人士表示徐明星至少一周前已经被警方带走，多日未在工作大群中现身。对此消息，OK 集团方面表示，暂时不清楚，以上市公司公告为准。

IT之家报道，10月16日早些时候，数字货币交易平台 OKEx 官网发布公告称：近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1 条 “服务变更和中断”，OKEx 可能在任何时间或不经提前通知，改变服务内容和 / 或中断、暂停或终止服务。为了最大限度地保证客户的利益，最长久地服务客户，已于 2020 年 10 月 16 日 11:00 开始，OKEx 决定暂停用户提币。我们向您保证 OKEx 的其他功能正常，并且您的资产安全不受影响。

随后，数字货币交易平台 OKex CEO 通过其官方微博表示，请大家放心，公司、业务、平台运营不受影响，属于私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续安排我们会第一时间跟大家公告，请大家以公告信息为准 。