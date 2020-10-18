德国 WOODCESSORIE 推出 iPhone 12/mini/Pro/Max 生态保护壳：黑胡桃、峡谷红、峭壁灰

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的预购在10月16日晚上八点拉开帷幕，目前部分型号的发货日期已经延后了一个月。

对于大部分人来说，拿到新手机后会选择第一时间贴膜和戴套，而由于今年 iPhone 12 全系都采用了新的外观设计，旧机型的许多配件都没办法给新手机使用，所以准备新手机壳也成了一种约定俗成的习惯。

WOODCESSORIE 是一个来自德国的外设品牌，他们设计的配件的最大亮点是充分结合了自然元素，例如他们今年为 iPhone 12 系列打造的「生态系列手机保护壳」。（以下为套机模实拍）

这款「生态系列手机保护壳」有三种纹理配色可选，分别为黑胡桃 / 峡谷红 / 峭壁灰，5.4 英寸 / 6.1 英寸 / 6.7 英寸的三种不同尺寸完整覆盖了今年的 iPhone 12 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max。

每一款手机壳的边框都采用了抗撞击的硅胶框架设计，能够有效抗摔落，官方的数据为从 2 米高度掉落手机和保护壳均不会有明显损伤。而背部设计则是这款保护壳的最大亮点，从数码、岩石等自然元素获得的灵感打造出了独一无二的纹理设计，长期时候的话还能产生更加个性化的光泽。

而为了保护手机内部，这款保护套和手机接触的内面还采用了更为柔软的面料，可以更有效地保护手机。此外，内面的底部还贴心地设计了卡针和 SIM 卡收纳区，最多可同时收纳一个取卡针和两张 nano-SIM 卡。

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