OPPO 首款智能电视部分特性曝光：双系列，芯片支持 8K/60p 解码

IT之家10月18日消息 OPPO 将于明天（10 月 19 日）推出旗下首款智能电视，具备悬浮全面屏设计、支持 4K、120Hz 等特性，并联合 Dynaudio（丹拿音响）开发声学系统，这款预热产品显然将会是一款定位高端旗舰的产品。

今年 8 月 31 日，OPPO 旗下两款电视新品于 8 月下旬通过了国家 3C 认证，包括 55 英寸和 65 英寸产品。

今年 9 月，OPPO 副总裁、中国区总裁刘波在 7 日发布的致中国区伙伴的一封信中表示，OPPO 第一款智能电视产品即将与消费者见面，而下一代 Find 系列机型预计将于明年第一季度推出。

比较靠谱的数码博主 @番茄殿下 今日爆料称，OPPO 明天发布的智能电视将包括两种系列，或分为高低端（55'和 65'），其中顶配型号的智能电视，将采用 4K 量子点面板，搭载的联发科 S900（MT9950）芯片，将支持 8K 分辨率 / 60 帧刷新率的解码播放。

值得一提的是，该电视采用的是 4K 显示面板，因此仅是芯片支持 8K 解码，实际不会有 8K 效果。

IT之家了解到，上月底 @OPPO 智美生活官方分享了一段视频，视频最后，OPPO 即将发布的首款智能电视也露出真容。这款电视采用了极窄边的设计，顶部还有一枚摄像模组，推测会采用弹出式设计，机身下边框有 OPPO 的 logo，电视支架为银色。