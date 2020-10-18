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曝坚果新旗舰将定名为坚果 R2：骁龙 865、白色面板、四边等宽

2020/10/18 18:11:04 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：问舟/实习
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10 月过去大半，今年秋季的新机发布热潮却远未结束，根据近来曝光的消息，未来一段时间内还将有一大波新机与大家见面，其中不乏顶级旗舰机型。

而在其中，国产品牌中久违的坚果也即将在本月 20 日推出自家的首款骁龙 865 旗舰新机。近日坚果手机官方就开始为该机进行倒计时预热。

近日有消息称，全新的坚果旗舰机型将命名为坚果 R2，这是继 R1 之后，时隔两年坚果再度更新该产品线。根据坚果手机官方最新发布的消息显示，全新的坚果新旗舰将搭载高通骁龙 865 旗舰平台，支持 SA+NSA 双模 5G，配备一亿像素主摄像头，最高支持 16+512GB 的存储组合。除此之外，这张海报还暗示，新机还将拥有更多特性，将成为坚果手机史上最强的手机。

其他方面，根据此前曝光的消息，坚果 R2 新机将依旧采用标志性的白色面板，四边框几乎等宽。将首次采用了一亿像素传感器，相比坚果 R1 的 1200 万像素索尼 IMX363，一亿像素的传感器尺寸有了明显进步，配合坚果团队的算法调教，其成像值得期待。此外，该机还将支持 55W 快充，并将带来全新的 Smartisan OS 系统。

据悉，全新的坚果 R2 旗舰新机将于 10 月 20 日与大家见面，更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：坚果

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