《英雄联盟》S10 世界赛八进四最后一轮：G2 战队 3:0 战胜 GENG 战队

IT之家 10 月 18 日消息 在今日举行的《英雄联盟》S10 淘汰赛第四日 GEN.G 战队对阵 G2 战队的比赛中，G2 战队成功凭借 3:0 的成绩直接带走 GEN.G 战队晋级四强。

IT之家了解到，目前《英雄联盟》S10 淘汰赛赛程过半，四强队伍至此已全部决出，他们分别为来自 LPL 赛区的 SN 战队、TES 战队，来自 LCK 赛区的 DWG 战队以及来自 LEC 赛区的 G2 战队。

趣闻：GEN.G 简称为 GG 战队，而 G2 也可以理解为 GG 战队，所以今日的胜利是属于 GG 战队的胜利。

冷知识：Caps 背后是一直支持他的父亲，无论是 S8 还是 S10，哪怕完全不懂游戏也会为儿子呐喊。希望 Caps 和 G2 能够走得更远。

赛程方面，G2 战队将于 10 月 24 日与 DWG 战队进行半决赛的争夺，而 TES 战队也将于 10 月 25 日与 SN 战队进行一轮比拼，让我们为所有战队以及 LPL 赛区加油吧！

第一局中，G2 战队拿到双卡体系，带起节奏无限开团轻松拿下第一局；第二局 G2 战队中路 Caps 的塞拉斯无敌 carry，团战疯狂吸血屹立不倒，G2 发力再下一城；最后一局 G2 下路直接线杀，阿 P 烬直接起飞，Gen 节奏崩盘，G2 一鼓作气直接拿下第三局！