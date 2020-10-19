Win10 搜索不好用，用 WOX 神器拯救它

我们知道微软已经为改善 Windows 系统的搜索作了很多努力，但令人遗憾的是，Win10 的搜索功能仍很难令人满意。和竞争对手苹果 macOS 相比，Win10 的搜索速度慢、能搜的东西少，甚至连呼出的便捷性也有所不如。怎么办？今天就给大家介绍一款搜索神器，让 Win10 的搜索体验赶上 macOS 甚至有过之而无不及！

WOX：http://www.wox.one/

这款搜索神器的名字叫做 WOX，它是一款开源的工具。如果你是一名开发者，也可以点击下面的链接进入 GitHub 查看其源代码。

WOX GitHub 页面：https://github.com/Wox-launcher/Wox

WOX 有好几个版本，如果你想要体验全部功能，最好下载 Full 的完整版。这个版本除了 WOX 本身，还带有 Python 和 Everything 的安装包，这是 WOX 中某些功能需要调用到的。如果你已经安装过这两个软件，那安装普通版或者便携版的 WOX 即可。

WOX 完整安装包，内含 Python 和 Everything

那么 WOX 到底神在哪？一起来看看。

首先是 WOX 的呼出方式。它可以用快捷键呼出，按下 “ALT + 空格”，就会弹出 WOX 的搜索框，这和 macOS 按下 “Command + 空格”呼出搜索的体验是非常相似的。WOX 的搜索框也非常简洁，就一个长条输入框，这和 macOS 的风格也非常相似。而 WOX 之所以能有这么快的响应，是因为它可以驻留在系统后台，通过系统托盘图标即可完全关闭，或者呼出设置界面，无需担心是否有多余后台。

WOX 的搜索框

通过托盘可以完全退出

再来看看功能，这可是 WOX 的最大亮点。WOX 能够连接 Everything，搜索文件，自然不成问题，搜索效率和结果跟 Everything 是一模一样的。

找找软件，不在话下。

如果你想要搜索互联网，也不是问题……

而与此同时，WOX 也可以搜索系统的各种设置。

甚至，它还可以充当计算器，输入数字和运算符号就可以得出结果。

或者，你还可以用它来运行一些 CMD 命令，非常便利……

当然，这还不是 WOX 的全部功能。我们来打开 WOX 的设置面板，一窥其奥妙。

WOX 的设置面板默认可能会用英文显示，但其实也可以手动调整成为中文。在其中，可以找到是否随系统启动之类的选项，不过最为实用的，可能还是其插件系统。

WOX 的设置面板

是的，WOX 支持安装插件，通过插件可以实现更多实用功能。例如，安装翻译插件之后，可以在搜索框中实现翻译功能；安装 Steam 插件后，则可以直接启动已安装的 Steam 游戏等等。

支持插件，实现更多功能

如果想要安装插件，点击下面链接下载即可。

WOX 插件下载：http://www.wox.one/plugin

可以到官网下载插件

除此以外，WOX 还支持更换主题，满足人们的个性化需求。

支持更换皮肤

总的来说，WOX 的确是一款可以大大提升搜索效率的神兵利器。如果你觉得 Win10 的搜索体验不够好，不妨尝试一下 WOX 吧，相信能带给你惊喜！