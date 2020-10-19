三星 Galaxy S21 Ultra 渲染图曝光：无缘屏下摄像头

IT之家 10 月 19 日消息 继三星 Galaxy S21 之后，知名爆料人士 Onleaks 又曝光了三星 Galaxy S21 Ultra 的渲染图。

▲Galaxy S21 Ultra

▲Galaxy S21

渲染图中的三星 Galaxy S21 Ultra 与 Galaxy S21 看起来相当相似，不同之处是前者的显示屏会有轻微的弧度，这也是通常更 “高端”手机的常用设计。@OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 屏幕对角线在 6.7 英寸到 6.9 英寸之间，正面有一个居中的自拍打孔摄像头，这也意味着该机不会使用屏下摄像头。该设备的尺寸约为 165.1×75.6×8.9 毫米，如果测量摄像头凸起处的厚度，则为 10.8 毫米。

下一个大的不同之处是摄像头，Galaxy S21 Ultra 将有一个更大的相机模块，以容纳相机闪光灯以及第四个后置摄像头。摄像头的规格尚未透露，但预计会有普通、超广角和长焦 / 潜望镜镜头的设置。

核心配置上，预计三星Galaxy S21 Ultra将搭载高通骁龙875旗舰处理器，欧洲市场发售的版本搭载Exynos 2100处理器。 此外，三星Galaxy S21 Ultra电池容量为5000mAh，出厂预装Android 11系统。

此前有传闻称三星将在 S 系列产品线中加入 S Pen 支持，不过IT之家了解到，OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味着手写笔不能像 Note 系列那样放在手机内部，但新设备仍可能支持手写笔，并像在一些 Galaxy Tab 上那样将其置于外部。