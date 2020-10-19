阿里巴巴：淘宝中国拟 280 亿港元控股高鑫零售

阿里巴巴集团今日宣布，拟投入 280 亿港元（约 36 亿美元），直接和间接共持有高鑫零售 72% 股份，成为控股股东。

阿里巴巴方面表示，与高鑫零售合作最初的设想，今天全都变成了现实：高鑫零售旗下大润发和欧尚超市 484 家门店已经全面实现在线化，并接入饿了么、淘鲜达和天猫超市共享库存业务。所有门店都提供门店 5 公里范围内 1 小时达配送，其中 180 家门店支持 20 公里范围内半日达服务。

高鑫零售在 2020 年半年报中指出，消费者线上消费心智加速养成，生鲜到家业务稳步攀升。截至 2020 年 6 月 30 日，阿里巴巴提供的新零售解决方案，拉动门店同店销售额 5.7% 增长，公司净利润同比上升 16.8%，并为高鑫零售带来近 5000 万用户，活跃用户接近 1300 万。

以下为公告全文：

阿里巴巴集团控股有限公司（「阿里巴巴」）已同意透过其子公司淘宝中国控股有限 公司（「 淘宝中国」）投资总计约 280 亿港元（36 亿美元）向 Auchan Retail International S.A. 及其附属公司收购（「股份购买」）吉鑫控股有限公司的合共 70.94% 股权，吉鑫 控股有限公司持有高鑫零售有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号： 6808，「 高鑫」）约 51% 股权。股份购买后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫 约 72% 的经济权益，而阿里巴巴会将高鑫综合入账至其财务报表中。股份购买须 待满足惯常完成条件后方告完成。

根据《香港公司收购及合并守则》，完成股份购买后，淘宝中国将须按每股 8.10 港 元（为淘宝中国就股份购买应付的价格）的要约价以现金就高鑫的全部已发行股份 提出强制性无条件全面收购要约（淘宝中国及其一致行动人士已经拥有或同意将 予收购的股份除外）。根据该全面收购要约，淘宝中国可能须额外支付最多约 170 亿港元（22 亿美元）收购其他股东持有的高鑫股份。