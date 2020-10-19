SpaceX 再将 60 颗星链卫星送入太空，累计发射超 800 颗

美国东部时间 10 月 18 日上午 8 点 25 分，SpaceX 旗下一枚猎鹰 9 号火箭从美国宇航局肯尼迪航天中心的 39A 发射台升空，将 60 颗 “星链”互联网卫星送入太空，火箭一级助推器和整流罩均被回收。

据悉，此次发射是 SpaceX 公司在 2020 年的第 18 次发射升空，也是迄今为止的第 95 次猎鹰 9 号火箭发射升空。目前，该公司最繁忙的发射之年仍是 2018 年，当年 SpaceX 完成了 21 次发射任务。

被称为 B1051 的一级助推器在当天火箭发射任务完成后已经实现 6 次发射和着陆，也是 SpaceX 公司第二枚实现 6 次发射和回收的猎鹰 9 号助推器。此前，这枚助推器已经将四批 “星链”卫星送入太空，为加拿大发射了三颗地球观测卫星，还在 2019 年将美国宇航局 Demo-1 任务中无人驾驶的龙飞船送入太空。今天的回收也是自 2015 年 SpaceX 首次成功回收助推器以来的第 62 次一级助推器回收。

这次发射使得 SpaceX 已经将 800 多颗 “星链”卫星送入太空。公司首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾称这是 SpaceX 上线互联网服务所需要卫星的最低数量要求。马斯克估计，“星链”服务每年可以带来 300 亿美元的营收，不过目前还没有公布具体的价格。

目前 SpaceX 正在进行非公开测试，公司员工已经开始进行宽带服务的测试。根据 SpaceX 团队成员的报告，目前的数据表明整个网络可以同时支持多个高清视频流传输。

美国联邦通信委员会（FCC）已批准 SpaceX 发射多达 1.2 万颗平板宽带卫星，但该公司表示，其将争取发射多达 3 万颗卫星，从而带来高速、低延迟的互联网信号。

目前 SpaceX 公司在华盛顿州雷德蒙德制造 “星链”卫星、用户终端和地面站。尽管仍处于测试阶段，但 SpaceX 已允许外部用户访问其 “星链”网络。今年 8 月野火肆虐期间，该公司与华盛顿州合作，为应急人员提供可靠的互联网接入服务。

作为回收工作的一部分，此次发射中 SpaceX 还部署了两艘整流罩回收船。本次发射中使用的整流罩均已使用过三次。公司称，两艘回收船都成功捕获了半个整流罩，但一艘船上的网还是被撑破了。SpaceX 希望在未来发射中再次使用回收的整流罩。

下一步，SpaceX 计划在 10 月 21 日之前从 40 号发射台发射新一批 “星链”卫星。公司团队仍在调查 10 月 2 日发生的引擎异常情况，该异常使得 SpaceX 叫停了一颗升级后的 GPS 卫星发射。

这个问题也推迟了美国宇航局下一批宇航员的计划。宇航员们预计将在 11 月中旬前飞往国际空间站，让 SpaceX 有更多时间解决引擎问题。