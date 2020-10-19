游戏陪玩师众生相：好声音只是门面，软色情常打擦边球

近日，游戏陪玩平台皮皮 PiPi 参与起草的《中国线上游戏陪玩师标准》发布，游戏陪玩师正式获得了中国通信工业协会的职业技能认证，这是游戏陪玩师职业首次获得官方认证。

有数据显示，作为仍处在高速发展阶段的成长型市场，游戏陪玩现阶段市场规模已达百亿左右。2017 年我国游戏陪玩市场规模仅为 1.82 亿元，三年时间里，游戏陪玩行业形成爆发式的增长。

同期，越来越多的人选择成为游戏陪玩，活跃在各大陪玩平台上。他们维持着乐于服务、声音和颜值兼具的人设，希望 “老板”下次再来。他们有的是游戏资深爱好者，有技术、能聊天，一个月能赚一万左右；有的也因为抢不到单、疲于应对 “老板”，最终选择离开。

低门槛之下，好声音是 “门面”

陪玩者资质申请非常简单，几乎没有门槛。这就造成陪玩师整体素质参差不齐，各大陪玩平台像是野蛮生长的自由市场。

“陪陪”是这些陪玩者们对自己的称呼，一开始他们提供陪伴玩游戏的服务，之后延伸出哄睡、唱歌、念诗甚至虚拟恋人的服务。他们称点单的人为 “老板”，总说 “很高兴为您服务”。

他们的自我介绍重点往往是一段几秒钟的语音，一句话介绍自己的特点，一般声音要好听，吸引更多人点单。头像则多选用高颜值的网图，很少会使用真人照片。

“老板”们看重的并不只是声音。有经验的陪陪会说，要想被看见，除了主动私聊老板，平时也可以发一些好看的自拍或身材照状态，或者一些游戏视频。据他们表示，这样会很容易上首页推荐，而如果上了首页，他们能被看到的机会就会大大增加。

不过，这样也不能保证他们一定能接到单子，或者说能接到很多单。

小成（化名）是一名大三在校学生，两个月前开始在捞月狗上接单，到现在一共接了四十几单。据他说，“赚的钱连饭钱都不够”。

“我一直不太愿意去跳单，只是抢单，所以接到的单少。”小成说道。

他解释称，所谓的抢单，相当于直接把个人主页发给老板，让老板挑。跳单是要去厅里一个个上麦试音，老板满意哪个就会点哪个。

陪玩要想主动抢单，一般会去派单厅和抢单厅。派单厅里，陪陪们会轮流上麦试音，结束后老板会选一个或几个下单。抢单厅中，老板下单提出需求，单子会推给符合要求的陪玩，让他们抢。

“其实差不多，但是我不太喜欢在很多人面前说话，就一直没跳过单。”小成表示。

“他们好多人都用了声卡，声音要么磁性得很、要么奶得很。”小成有些无奈，“我不太懂这些，也没买过声卡，但正常点的声音接不到什么单子。”

声色兼具之下，要陪聊 or 要技术？

接单了，还要会聊天。

在小成看来，陪玩的技术是次要的，老板主要是想玩得开心。

“还得很会聊天才行。”所以小成每次接单的时候，都会提前问一下下单的人，对方介不介意自己不是很会聊天。

“我也很苦恼，我是偏指挥型的。”小成表示。

于宁（化名）是 97 年的在职白领，在比心上接单已有半年多时间。白天上班，晚上熬夜接单。

“我开始是下载比心，想找陪打，找大神陪我打游戏，后来发现打得还不如我。”于宁表示，“转去做陪玩后，一开始接单不太行，后来有老板认可了我的技术，回头客就多了，然后互相推荐，就好起来了。”

她认为，大家花钱找人陪玩，技术肯定是第一的，但声音好听也必不可少。“我要是找个男生陪我打游戏，也希望对方声音是好听的。”

找于宁玩一局游戏需支付 29 元。据她说，这个价格算是高的，一般是一局 19 元。她加价是因为官方活动，一周有 40 个加价的大神，她是活动人气榜的第一名。

这个人气排行，依据的是陪玩的接单量和成交金额。单价是根据大神分来确定，大神分则是通过段位和每周完成任务来定，等于就是 “技术 + 完成任务 + 人气”。

“就是光顾你的老板多，你的人气就高，还是看技术。”

据于宁透露，她现在差不多一个月能赚五六千，疫情期间能赚多一点，大概在七八千。疫情缓解后，随着大家的工作恢复常态，点单的人相对少了一点。

她每天的生活基本是晚上熬夜打单子，白天又上班。

“赢了还好，要是输了也自闭，毕竟五个人的游戏，各种因素都有。输了老板就会不开心，还得担心差评什么的。不过一般老板都还是讲道理的，那种不讲理的是少数。也有老板下十单打一半，第二天再玩那种。”

“说实话，累。大家都是晚上才有时间，只能熬夜了。”于宁坦言，“有时候真不想上游戏，不过相对自由点，累了就不接单了。”

但是，她也不是天天有单子，并且越不在线越没有单子。

“接单才算在线，要能是秒接单的状态。”于宁表示。

于宁也曾会遇到刁难人的老板，但她会尽力维护和老板的关系，打的时间久了，大部分都成了朋友。

“其实我遇到大多数老板都挺好的，聊聊天什么的，都成好朋友了，输得自闭了就来找我解解毒，没事就各忙各的。网络世界，遇到不喜欢的人拉黑就好，聊得来就多说几句。”

她认为，平台应该是希望大神技术与智慧并存。

“毕竟都是消费者，不管是什么样的消费人群，都是想花钱得到相应的需求。花钱上分，如果只陪好、没有技术含量，那老板也不乐意，所以陪玩和技术都重要，偏重技术一点我觉得。”

“都是挣点零花钱，靠这个也不能发家致富。”于宁笑道。

软色情、擦边球时有发生，涉黄争议在所难免

“不能再说了，再说要被封了。”

在比心上，有不同主题的聊天室，包括 “点歌”、“情感”等等。聊天室的配置基本上是一位主持人，一个嘉宾位，加上八位陪陪。

记者随机点开了一个 “情感”主题的聊天室，当时有一位男生正在嘉宾位上，主持人包括其余八位陪陪均是女生。

期间，男生多次说出 “你懂的”等暗示性话语，言语挑逗，但也不十分出格。女主持人也在尽力稳住嘉宾，让其维持应有的风度，不至于太出格。其他陪陪则不时问些情感类的话题，为了满足这位男生 “你懂的”的需求，她们的声音像抹了蜜一样甜，甚至有些失真。整个过程充斥着成年人的许多 “不可言说”。

不可否认的是，在比心之类的陪玩平台，软色情、擦边球等行为时常发生，涉黄争议也总是相伴而出，难以避免。

此前，游戏陪玩平台比心被指涉黄，一些女陪练向玩家兜售视频裸聊等 “深夜服务”并明码标价。随后，比心平台发布公告称已采取账号冻结、列入黑名单风控系统等措施。

小微（化名）刚开始接触陪玩的时候，以为相关交易是建立在互相尊重和信任的基础上，但经历了明明是玩游戏的单，却有老板提出视频等需求，以及看到不少同行为了跳麦抢单，举止十分不雅等之后，她选择了退出。

也有不少人和她一样，涉世未深、疲于应对之后，选择了退出。

这种情况于宁也遇到过。

“之前比心 APP 被曝光涉黄那会，总有人来问‘可以聊聊嘛’之类的暗示，一听就知道不是正常人。”于宁说道，“平台会巡查聊天记录。遇到敏感的字，平台都会提示，并且会封号，不能说的会警告。那些账号第一天问了之后，第二天就都被封号了。大神们还是以打游戏为主，遇到那些就很反感，一举报一个准。”

“涉黄这个问题我觉得，哪里都有这种人，不过还是少数的。我们遇到这种只能举报，平台还是比较靠谱的，过多的宣传反而让大家觉得这个 APP 似乎可以涉黄。一般这些陪玩女孩都是学生，挣点零花钱什么的，谈涉黄有点牵强。”于宁表示，“非要说有涉黄，也是苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌拍不响，反正啥人找啥人。”

随着游戏与直播行业的爆火，陪玩行业也飞速发展。伴随着越来越多目光、资本的投入，陪玩行业经过野蛮生长，也开始进入规范阶段。而陪陪们作为这个行业的重要组成部分，大多仍然努力维持着声色兼具的人设泡影，尽管虚假，但却能赚钱。