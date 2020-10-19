《星际争霸 2》停止更新：让人意难平的必然结局

2020 年 10 月 16 日上午，《星际争霸 2》迎来了久违的官方更新公告，但这次的公告里并没有大家期待的游戏改动，有的只是无尽的失落：《星际争霸 2》将停止付费内容更新，仅保留必要的 PVP 平衡性调整。

此消息一出，顿时在玩家社区里掀起了轩然大波，有人愤怒、有人不解、有人无奈，各个《星际争霸 2》的论坛在过去的几年里可能从未如此热闹。

这款不合时代的 RTS（即时战略）游戏，终究是合上了自己的双眼。

辉煌的开始

作为暴雪的开山立派作品之一，《星际争霸》的辉煌自不需要我来赘述。这款 1998 年发行的游戏，不仅拿下了无数年度游戏奖项，还在韩国引起了轰动，启蒙了韩国的电子竞技产业。

就是这样一款神作，发售十余年后也避免不了衰落。2007 年，暴雪公布了正在制作的《星际争霸 2：自由之翼》，全新的引擎带来了更加精美的画面与细节，神作得以延续也让众多粉丝激动不已。

2010 年，《星际争霸 2：自由之翼》正式发售，除了前作的情怀加成之外，本作的全新特性与游戏叙事模式也广受玩家好评，发售当天便售出了 100 万份，两天之后又售出了 50 万份，这样的成绩让它成为了世界上销售最快的策略类游戏。

与此同时，虽然并非一帆风顺，但《星际争霸 2》还是迅速的成为了各大电竞比赛的主要项目之一。韩国的 GSL、SPL、WCG，欧美 MLG、IPL、Dreamhack，中国的 NSL 以及暴雪官方的 Blizzcon 等众多赛事都使用《星际争霸 2》作为比赛项目，带动了全球 RTS 游戏与电子竞技的发展。

2012 年在中国昆山举办的 WCG 《星际争霸 2》项目总决赛

难以阻止的衰败

虽然有着不错的开局，但《星际争霸 2》仍然无法抵挡衰败的现实。2013 年暴雪推出的全新资料片《星际争霸 2：虫群之心》让游戏受到了许多批评，改动后糟糕的游戏节奏与平衡性让玩家和观众的体验都受到了巨大的影响。

除了游戏本身的问题外，Moba 类游戏的兴起也对《星际争霸 2》造成了不小的冲击。更低的上手难度、更强的观赏性，让 Moba 游戏成为了玩家与电竞比赛的新宠。玩家的流失加上比赛的稀缺，使得《星际争霸 2》一度成为了一个 “Dead Game”。

重新集结部队？

2015 年，《星际争霸 2》的第二个资料片《虚空之遗》发布。除了对 PVP 战斗的游戏节奏进行调整之外，暴雪还在这个资料片中加入了一个全新的 PVE 玩法——合作模式。

在合作模式里，玩家可以化身《星际争霸》世界里著名的指挥官，和其他玩家一起携手闯关。每位指挥官都拥有独特的技能、升级选项以及特殊的部队加成。玩家可以共同挑战一系列的特殊场景，提高指挥官的等级并且强化他们的能力。

相对于以前硬核的 PVP 模式，PVE 模式难度更低，普通玩家也可以在其中找到许多的乐趣。合作模式给《星际争霸 2》带来了大量的玩家，给社群注入了新的活力。

而在国内，“星际老男孩”黄旭东和孙一峰也对《星际争霸 2》的热度做出了卓越的贡献。搞笑欢乐的风格、强大的造梗能力，让原本十分小众的星际圈为大众所熟知。

国服甚至还加入了星际老男孩的播报员语音

随着玩家数量的增长，国内的战队联赛、黄金联赛、网易的 NEXT 联赛也让国内的星际职业环境越来越稳定。

2017 年，一名叫做 Time（李培楠）的年轻小将出现在大家的视野当中，这个 2000 年出生的 “00 后”，在《星际争霸 2》英特尔极限大师赛（IEM）中国区决赛战胜老将 Jim 获得冠军。随后又在多个比赛中获得了非常不错的名次，还成为了《星际争霸 2》项目第一个凭借实力撬开暴雪嘉年华大门的中国大陆选手。

国内《星际争霸 2》圈已经很久没有新鲜血液了，Time 的崛起无疑给中国的星际玩家们打了一针强心剂，“中国星际未来可期”成了中国玩家们内心的信仰。

至此，《星际争霸 2》虽然并没有真正崛起，但仍然承载了许多玩家的希望，很多老玩家虽然已经成家立业，但依然会抽出时间打一局，重新感受当年那令人血脉喷张的对战体验。

让人 “意难平”的结局

就在 2 个多月前，《星际争霸 2》刚刚迎来自己的十周年生日，官方不仅推出了一系列十周年活动，还对游戏进行了许多内容更新。然而就在玩家们还沉浸在十周年的欢呼中时，暴雪拔掉了《星际争霸 2》的 “氧气面罩 “。

其实 RTS 游戏的衰败是一件不可挽回的事，FPS 游戏和 MOBA 游戏才是符合现在潮流的游戏类型。《星际争霸 2》走过了十年时光，已经算是十分高寿了，所有《星际争霸 2》的玩家都早就做好了心理准备，但这一切来得实在是太快了。

一如 2018 年暴雪宣布《风暴英雄》比赛停办，《星际争霸 2》的死亡也来得十分突然，打了玩家和职业选手们一个措手不及。虽然现在《星际争霸 2》的职业比赛仍在继续，但一个没有营收能力的游戏，又能支撑多久呢？

但是，即便有再多的 “意难平”，《星际争霸 2》的结局也已经注定了，玩家和职业选手们要么在黑暗中继续坚持，要么只能转投其他游戏。也许暴雪会在今后的某个时间突然宣布《星际争霸 3》？我们现在也只能祈祷了。

愿越来越好。