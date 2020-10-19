学而思网校低俗视频等问题突出，被责令限期整改

IT之家 10 月 19 日消息 微信公众号 “网信中国”消息，三季度，全国网信系统依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈网站 1211 家，警告网站 954 家，暂停更新网站 489 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 8868 家，移送司法机关相关案件线索 1569 件。有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号群组 6.3 万个。

IT之家了解到，各级网信部门结合开展 2020“清朗”、网络直播行业专项整治、“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治、“自媒体”基础管理专项治理等专项行动，依法查处一批存在违法违规行为社会影响恶劣的网站平台。会同电信主管部门依法关闭 “中国法制报道网”“记者报”“西部风情网”“华夏导报”等一批无互联网新闻信息服务资质违规从事互联网新闻信息服务且违法情节严重的网站；关闭 “峰哥网站”“像素岛”“觅思佰女娲网”“绅度漫画”，下架 “网城约”“杏趣直播”“小奶猫”“梦幻直播”“蝴蝶直播”等一批传播淫秽色情信息的网站和移动应用程序；关闭 “速易居网”“大汉网”“西部都市网”“凤县资讯网”等一批传播虚假信息扰乱社会秩序的网站；关闭 “澳门金沙”“八戒发卡”“必赢棋牌”“优乐国际”等一批游戏类赌博网站；关闭 “天润网”“要玩一起玩”“创尊在线”“诚信代刷网”“卡卡瑞泰”等一批网络诈骗网站；关闭 “中国汽车时报”“CCTV 我爱你中华网”“魅力湖南”“城乡经济”“央视民生”“衡水新闻网”等一批侵权假冒网站。相关网站平台依据用户服务协议关闭 “家乡通州”“喀什零距离”“辛集老乡”“永恒之塔”“自贡那点事”“趣闻通”等一批恶意营销性质恶劣的自媒体账号。

依法查处涉未成年人相关的网课等违法不良网站平台。针对 “学而思网校”移动应用程序存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，北京网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令其限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实履行主体责任。针对部分网站平台无视社会责任，屡屡利用网课推广网游、交友等与学习无关信息，甚至散布色情、暴力、诈骗等有害信息问题，各地网信部门、教育行政部门进一步加大执法处罚力度，依法关闭 “腌黄瓜先生”等一批违法网站、下架 “小肚皮”等一批违法移动应用程序。针对 “比心陪练”移动应用程序存在危害未成年人身心健康的有害信息问题，上海网信办会同有关部门，依法约谈该平台运营企业负责人，责令其自行暂停更新问题频道 7 天，并开展全面整改。

依法查处传播低俗色情信息破坏网络生态的违法网站平台。针对 “荔枝”移动应用程序存在助眠内容挑逗、多名助眠主播诱售低俗色情音视频等问题，广东网信办会同有关部门依法约谈该平台负责人，责令其关停直播板块 “助眠”频道，下架录播板块中助眠类违规节目，全面排查清理违规音视频，并严肃处理相关责任人。

依法查处其他类型的违法行为。针对 “如意娱乐”“河北谊诚建材科技有限公司”“库盒”等网站平台，因域名到期后未注销备案或长期未予维护管理，被他人盗用发布违法信息等问题，河北网信办会同有关部门对上述网站负责人约谈后，分别予以注销备案或安排专人定期维护等相应处理。